شهدت بولندا صدامات بين الشرطة والمئات من سكان مدينة ايلك، الذين احتجوا بعنف على مقتل شاب بولندي طعنا بسكين خلال شجار اندلع ليلة رأس السنة بينه وبين 4 مهاجرين عرب.

وقالت أغاتا كوليكوفسكا المتحدثة باسم الشرطة، مساء الأحد 1 يناير/كانون الثاني: لقد اعتقلنا 4 أجانب إثر جريمة قتل وقعت ليل السبت إلى الأحد. ورفضت المتحدثة الكشف عن جنسيات الموقوفين، لكن وكالة الأنباء البولندية، أكدت أنهم من تونس والجزائر والمغرب ويعملون في مطعم "كباب" في المدينة.

وأضافت المتحدثة: اعتقلنا 21 شخصا، إنهم الأكثر عدوانية. لقد وصلت تعزيزات إلى المكان والوضع يستعيد هدوءه.

وخلال الشجار أصيب الشاب البولندي البالغ 21 عاما بطعنتي سكين، مما أدى إلى مقتله. وبعد ظهر الأحد تجمع المئات من سكان المدينة أمام مطعم "برينس كباب" وألقى بعضهم الحجارة والمفرقعات باتجاهه فحطموا زجاجه ومحتوياته، مطلقين شعارات عنصرية.

إثر ذلك، وجه رئيس بلدية المدينة نداء إلى المواطنين دعاهم فيه إلى الالتزام بـ"الهدوء واحترام ذكرى ضحية المأساة".