اعلن مساعد دائرة الملاحة الجوية الافغاني محمد قاسم وفائي زاده ان بلاده قد وقعت عددا من مذاكرات التفاهم مع ايران وطاجيكستان لتحسين وتطوير الملاحة الجوية.

واضاف محمد قاسم وفائي زاده اليوم الاثنين في حديث مع المراسلين ان توقيع مثل هذه المذكرات يهدف الي التعاون مع دول الجوار في شتي المجالات.

وصرح ان عملية اعادة اعمار او بناء المطارات في افغانستان قد بدات في تسع المحافظات وان بعض هذه المطارات تشهد انجاز مراحلها النهائيه.