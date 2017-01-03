قال مسؤول صيني بارز: إن بكين لن تسمح لأي شخص باستخدام هونغ كونغ كقاعدة للتخريب ضد البر الرئيسي الصيني أو للإضرار بالاستقرار السياسي.

ويتزايد قلق قادة الصين من حركة استقلال وليدة في هونغ كونغ التي عادت إلى حكم البر الرئيسي في عام 1997 مع التعهد بحكم ذاتي بموجب اتفاق "دولة واحدة ونظامين".

وفي مقابلة مع التلفزيون الحكومي في وقت متأخر يوم الأحد قال "تشانغ شياو مينغ" رئيس مكتب الاتصال الصيني في هونغ كونغ: إن بكين لن تتدخل في الشؤون التي تؤثر مباشرة في الحكم الذاتي لهونج كونج.

وقال تشانغ: لن يسمح لأحد بعمل أي شيء يضر بسيادة وأمن البلاد ولن يسمح لهم بتحدي سلطة الحكومة المركزية أو القانون الأساسي لهونغ كونغ ولن يسمح لهم باستخدام هونج كونج لتسلل الأنشطة التخريبية ضد البر الرئيسي للإضرار بالاستقرار الاجتماعي والسياسي.

وفي الشهر الماضي قام البرلمان الصيني بتفسير نادر للقانون الأساسي وهو الدستور المصغر لهونغ كونغ لمنع المشرعين المؤيدين للاستقلال من تولي المناصب هناك.

وقال الرئيس الصيني "شي جين بينغ" للرئيس التنفيذي المنتهية ولايته في هونغ كونغ "ليونج تشون ينج" الشهر الماضي إن الحكومة المركزية الصينية تدعم بقوة جهود حكومة هونج كونج للحد من تحركات بعض الذين يروجون لاستقلال المركز المالي العالمي.

وعادت المستعمرة البريطانية السابقة إلى الصين في إطار اتفاق "دولة واحدة ونظامين" الذي يضمن الحريات والحكم الذاتي بما في ذلك النظام القانوني المستقل. لكن حكام الحزب الشيوعي الصيني في بكين لديهم السيطرة المطلقة ويخشى بعض الناس في هونج كونج من أنهم يتدخلون على نحو متزايد لقمع المعارضة.