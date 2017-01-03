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رقم الخبر: 183952 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 17:23 الاقسام: محليات  
ايران تدشن خطاً انتاجياً للعتاد الخفيف

ايران تدشن خطاً انتاجياً للعتاد الخفيف

تم اليوم الاثنين تدشين خط انتاجي للعتاد الخفيف في منظمة الصناعات الدفاعية الايرانية بحضور وزير الدفاع حسين دهقان.

وقال حسين دهقان، في تصريح ادلى به، الاثنين، اثناء مراسم افتتاح الخط الانتاجي للذخائر الخفيفة تم اليوم تدشين هذا الخط في سياق تطوير الصناعات الدفاعية في البلاد وتحديث الخطوط الانتاجية ورفع الطاقة الانتاجية لهذا القطاع.

واضاف: مع تدشين هذا الخط الانتاجي فقد تم تأمين جميع احتياجات القوات المسلحة الايرانية من العتاد الخفيف فضلا عن ارتفاع الطاقة الانتاجية في هذا القطاع الى الضعف والتمهيد لعمليات التصدير ايضا.

وتابع: إن عملية انجاز هذا الخط الانتاجي الجديد قد تم تنفيذها خلال أقل من عام واحد.

ووصف الذخائر المنتجة بانها تحوز على المواصفات القياسية، معربا عن أمله بمتابعة تنفيذ مثل هذه المشاريع بجدية.

واشاد دهقان بالمدراء والمختصين وكوادر منظمة الصناعات الدفاعية لا سيما قطاع صناعات الذخائر على مواصلة انجازاتهم في طريق تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد.

 


 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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