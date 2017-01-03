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رقم الخبر: 183951 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 17:24 الاقسام: اقتصاد  
عقوبات أمريكية جديدة بحق "أجنحة الشام للطيران"
بهدف تشديد الحصار على السوريين

عقوبات أمريكية جديدة بحق "أجنحة الشام للطيران"

في إطار الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري وبهدف تشديد الحصار على سورية وقتل إرادة السوريين، أعلنت شركة أجنحة الشام للطيران أن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت بحقها عقوبات جديدة.

وقالت الشركة، في بيان لها، إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على الشركة لكونها تقوم بدور مدني وإنساني واقتصادي وتساعد المواطنين في تنقلهم وشحن بضائعهم وأغذيتهم ودوائهم بما يخفف من آثار الأزمة التي طالت جميع جوانب حياة السوريين.

وكانت شركة أجنحة الشام تأسست عام 2008 واضطرت بسبب ظروف الأزمة والعقوبات الاقتصادية على سورية إلى التوقف عن العمل مع بدايات عام 2012 لتستأنف إطلاق رحلاتها في أيلول 2014 لتكون رديفاً للناقل الوطني.

 
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