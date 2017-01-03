أعلن المدير العام لمكتب الاستثمارات والشؤون الدولية بمصلحة السكك الحديد في الجمهورية الاسلامية الايرانية أن هناك مفاوضات جارية مع الايطاليين لتوظيف استثمارات بقيمة 4 مليارات يورو لتطوير السكك الحديد في ايران.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي لمساعد رئيس مصلحة السكك الحديد في التخطيط واقتصاد الشحن والنقل، اليوم الاثنين، قال عباس نظري بشأن استقطاب الاستثمارات الأجنبية: نجري مفاوضات مع الايطاليين لاستقطاب استثمارات بـ4 مليارات يورو. وأضاف: ان استثمارات الايطاليين ستكون في خط سكك حديد قم - أراك السريع، وبعض المشاريع الأخرى في الخطوط السريعة للسكك الحديد. وتابع: كما ان استثمارات الصينيين ستكون في إطار تمويل مشروعين، هما: كهربة خط سكك حديد طهران - مشهد وقطار طهران - قم - اصفهان السريع، إذ سيؤمن الجانب الصيني حصة 85 بالمائة من التمويل.

كما أعلن نظري انتهاء المفاوضات السياسية الثلاثية بين ايران وطاجيكستان وقرغيزيا لإنشاء خط سكك حديد ايران - أفغانستان - طاجيكستان - قرغيزيا - الصين والذي يبلغ طوله 2000 كيلومتر، والبدء بمرحلة المفاوضات بشأن التمويل. وأردف: ان الفرنسيين أيضاً يجرون دراسة للقيام باستثمارات في خطوط سكك الحديد وأسطول قطارات الضواحي.