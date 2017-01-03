وأضافت فرناز علوي، اليوم الاثنين، ن حجم الإنتاج سيترواح بين 50 – 51 مليون طن حتى نهاية العام الايراني الجاري (ينتهي في 20 مارس/ آذار 2017)، مشيرة الى أن حجم إنتاج العام السابق سجل نحو 5ر46 مليون طن. ولفتت الى أنه تم تصدير 6ر11 مليون طن وبيع 5ر8 مليون طن من المنتجات البتروكيماوية للسوق المحلية خلال الفترة من 20 مارس/ آذار الى 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2016، مبيّنة أن قيمة الصادرات بلغت 8ر4 مليار دولار، ومن المتوقع وصولها الى 9 مليارات دولار حتى 20 مارس/ آذار المقبل.