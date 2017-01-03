أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة الإمام الرضا عليه السلام الثقافية والفنية جواد جعفري عن تشكيل المجمع العالمي لخدام الثقافة الرضوية في مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق) وذلك بالتزامن مع إنطلاق فعاليات 'مشهد 2017' وإختيار المدينة كعاصمة ثقافية للعالم الإسلامي.

وفي مقابلة مع إرنا اليوم الإثنين قال جعفري إن المجمع العالمي لخدام الثقافة الرضوية سيضم نخبة من الخدام الثقافيين في قارات العالم الخمس والذين تم اختيارهم في مهرجان الإمام الرضا عليه السلام الدولي الخامس.

وأشار إلى أن عملية اختيار نخبة من الخدام الثقافيين الرضويين في خارج البلد تتم كل عام من قبل لجنة تتشكل تحت عنوان 'انتخاب خدام الثقافة الرضوية على الصعيد الدولي'.

ولفت إلى أن اللجنة تشكلت بأمر من وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي وبالتعاون مع المستشاريات الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في شتى أنحاء العالم وممثليات المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام وجامعة المصطفى الدولية.