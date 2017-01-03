  • الثلاثاء ٤ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الثلاثاء , يناير 03, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183948 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 17:16 الاقسام: ثقافة وفن  
إنشاء المجمع العالمي لخدام الثقافة الرضوية في مشهد 2017

إنشاء المجمع العالمي لخدام الثقافة الرضوية في مشهد 2017

أعلن المدير التنفيذي لمؤسسة الإمام الرضا عليه السلام الثقافية والفنية جواد جعفري عن تشكيل المجمع العالمي لخدام الثقافة الرضوية في مدينة مشهد المقدسة (شمال شرق) وذلك بالتزامن مع إنطلاق فعاليات 'مشهد 2017' وإختيار المدينة كعاصمة ثقافية للعالم الإسلامي.

وفي مقابلة مع إرنا اليوم الإثنين قال جعفري إن المجمع العالمي لخدام الثقافة الرضوية سيضم نخبة من الخدام الثقافيين في قارات العالم الخمس والذين تم اختيارهم في مهرجان الإمام الرضا عليه السلام الدولي الخامس.

وأشار إلى أن عملية اختيار نخبة من الخدام الثقافيين الرضويين في خارج البلد تتم كل عام من قبل لجنة تتشكل تحت عنوان 'انتخاب خدام الثقافة الرضوية على الصعيد الدولي'.

ولفت إلى أن اللجنة تشكلت بأمر من وزير الثقافة والإرشاد الإسلامي وبالتعاون مع المستشاريات الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في شتى أنحاء العالم وممثليات المجمع العالمي لأهل البيت عليهم السلام وجامعة المصطفى الدولية.

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 3/1191 sec