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رقم الخبر: 183943 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 16:27 الاقسام: دوليات  
أوباما يودّع البيت الأبيض بخطاب في شيكاغو

أوباما يودّع البيت الأبيض بخطاب في شيكاغو

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في رسالة بالبريد الإلكتروني نشرت يوم الاثنين إنه سيلقي خطاب وداع يوم 10 يناير كانون الثاني سيتحدث فيه عن فترة حكمه وسيشكر فيها أنصاره.

وقال أوباما الذي أشار إلى أن جورج واشنطن أول رئيس للولايات المتحدة كتب خطاب وداع في عام 1796 إنه سيلقي خطابه في مسقط رأسه بمدينة شيكاغو.

وقال أوباما "أفكر في (الخطاب) كفرصة لأقول شكرا لكم على هذه الرحلة المذهلة وللاحتفاء بالطرق التي غيرتم بها هذا البلد للأفضل على مدى السنوات الثمانية الماضية ولعرض بعض الأفكار عن المسار الذي يمكن أن نسلكه جميعنا من هنا."

وسيتم تنصيب الجمهوري دونالد ترامب يوم 20 يناير كانون الثاني. وخلال حملته تعهد ترامب بإلغاء الكثير من الإجراءات السياسية المهمة التي اتخذها أوباما بما في ذلك قانونه للرعاية الصحية.

وسعى أوباما الذي شارك بقوة في حملة تأييد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون لضمان انتقال سلس للسلطة رغم الخلافات الجذرية في السياسات مع ترامب. كما يترك أوباما حزبه دون قائد واضح مع رحيله عن البيت الأبيض.

وقال أوباما في رسالة البريد الإلكتروني "منذ 2009 واجهنا نصيبنا من التحديات وتجاوزناها وقد صرنا أقوى.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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