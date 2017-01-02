توفيت السيدة فيلازا، 82 عاماً، من قرية إناياتبور الواقعة شمال الهند، عام 1976 بسبب لدغة ثعبان باغتها في حقل زراعي في بلدتها.

وبحسب تقاليد البلدة، وضعت في تابوت قذفت به أسرتها في نهر جانكا وعادت إلى البيت لتقبل العزاء بوفاة فيلازا.

وفي مكان غير بعيد عن بلدتها، وجدها صيادون وتبين لهم أن السيدة لا زالت حية، فأخذوها إلى قريتهم، إلا أنها لم تعد قادرة على تذكر أي شيء عن أسرتها أو اسم قريتها. وأمضت فيلازا 40 عاماً في معبد القرية، وقبل نحو أسبوع فقط استعادت ذاكرتها، وعادت إليها ذكريات حياتها السابقة تباعاً.

ولم تصدق أسرتها عندما رأتها بعد 40 عاماً من تشييع جثمانها، حيث أصيبت ابنتها بدهشة كبيرة حين استجابت لطرقات على الباب، ووجدت على العتبة امرأة تشبه إلى حد ما أمها الميتة منذ عقود.

وقالت ابنتها: (قالت لي أمي إنها فقدت وعيها وذاكرتها. وتعرفنا عليها من خلال وحمة على جسدها).