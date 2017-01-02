استغرق خط مترو (ساكند أفنيو) بنيويورك مائة عام حتى تم إنشاؤه، وافتتح فقط مساء السبت، وكان قد بدأ في التخطيط له عام 1920، وتوقف العمل به 30 عاماً؛ حسب وكالة أنباء (رويترز).

وتم افتتاح ربع الخط فقط البالغ طوله 13.7 كيلومتراً، مساء السبت، ويبدأ من محطة هارليم إلى محطة بالقرب من وول ستريت. والمرحلة الجديدة من الخط ستكون بطول 3.2 كيلومتر فقط، وتمرّ بثلاث محطات في منطقة أبر إيست سايد من مانهاتن.

وفي ظل ما حدث من تأخيرات متكررة في إنشاء هذا الخط يُعتقد أن استكماله لن يتم في المستقبل القريب. وأتيح للجمهور استخدام المحطات الجديدة من هذا الخط بحلول الساعة 12 ظهراً يوم التالي بتوقيت شرق الولايات المتحدة.

واقتُرح إنشاء هذا الخط في عشرينات القرن الماضي وتوقف العمل فيه ثلاث مرات، في الثلاثينات والأربعينات والسبعينات من القرن الماضي؛ لكن العمل سارَ فيه دون انقطاع منذ شهر إبريل عام 2007.