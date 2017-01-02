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رقم الخبر: 183939 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 15:54 الاقسام: محليات  
ايران توقف ثلاثة قوارب صيد أجنبية دخلت بطريقة غير قانونية في مياهها الاقليمية

ايران توقف ثلاثة قوارب صيد أجنبية دخلت بطريقة غير قانونية في مياهها الاقليمية

أعلن قائد خفر السواحل في جزيرة "كيش" جنوب ايران العقيد رحيم جهانبخش عن إيقاف ثلاثة قوارب صيد أجنبية في الخليج الفارسي بسبب دخولها غير القانوني للمياه الاقليمية الايرانية وكان على متن القوارب 21 شخص.

وأوضح العقيد جهانبخش إن خفر السواحل أوقفوا اليوم الاثنين ثلاثة قوارب صيد أجنبية كانت قد دخلت المياه الاقليمية الايرانية بما يقرب 12 كيلومتر، وكانت تصطاد عدداً من أنواع الأسماك المعرضة للانقراض، موضحاً انه طبقاً للقانون تم اعتقال العاملين على متن القوارب الثلاث. 

وبين العقيد جهانبخش إن الصيد في المياه الاقليمية الايرانية يضر بمصلحة الصيادين الايرانيين من جهة، ويشكل انتهاكاً وفقاً للقوانين ولاسيما مع اصطيادهم لأنواع نادرة من الاسماك. 

وأشار قائد خفر السواحل الى أن 21 شخص كانوا على متن القوارب تم اعتقالهم وسيتم محاكمتهم وفق القانون الايراني، مشيراً إلى ان الغرامة التي يتحملها صيادو أسماك القرش الأبيض تصل إلى 300 مليون ريال لكل سمكة.

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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