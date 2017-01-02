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رقم الخبر: 183937 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 15:46 الاقسام: منوعات  
موسيقي يفقد عمله بسبب بابا نويل

موسيقي يفقد عمله بسبب بابا نويل

قد يواجه كل منا أثناء حياته العملية خلافات فكرية قد تجبره على فقدان منصبه، ولكن قائد أوركسترا إيطاليا أصبح ربما الشخص الوحيد في العالم الذي أقيل بسبب نكرانه وجود بابا نويل!.

وأقيل جاكومو لوبريينو بعد أن أكد علنا في صالة مكتظة بالأطفال أنه لا وجود لبابا نويل في الواقع، وذلك بعد انتهاء حفلة موسيقية احتفالية بمناسبة عيد رأس السنة.

وانهمرت دموع الأطفال بعد هذا التصريح، ما أدى إلى غضب أولياء أمورهم الذين شنوا حملة ضد قائد الأوركسترا، متهمينه بكسر مشاعر أطفالهم المرهفة، وتخريب أحلامهم.

يذكر أن ماركو دالارا الذي خلف لوبريينو في قيادة الأوركسترا استخلص كما يبدو الدروس المناسبة من أخطاء سلفه، إذ بدأ عمله في هذا المنصب بنشر صورة تظهره وهو يقف جنبا لجنب مع بابا نويل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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