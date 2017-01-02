اختار أحد الطيارين الهواة في بريطانيا طريقة فريدة كي يقدم تهنئته للأصدقاء بحلول العام الميلادي الجديد، من خلال كتابة (عام سعيد) في الجو.

وأقلع الطيار، بن دافيس، في رحلة من 346 كيلومتراً، وخط بمسار طائرته الصغيرة، عبارة (هابي نيو ير) (عام جديد سعيد)، وفق ما نقلت صحيفة (ديلي ميل) البريطانية.

واستغرقت الطائرة، وهي من طراز ( Evektor EV-97)، أربع ساعات و23 دقيقة، لإنهاء الرحلة التي نجحت في كتابة التهنئة، بحسب ما تظهر خريطة متاحة على موقع (فلايت رادار 24).

وقال الطيار إنه سعيد بمحاولته الأولى من نوعها في مساره، مضيفاً أنه كان يتوقع إنجاز الأمر في ساعتين.