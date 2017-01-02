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رقم الخبر: 183935 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 15:40 الاقسام: منوعات  
زوج رفض التحدث لزوجته نهائياً لمدة 20 عاماً!

زوج رفض التحدث لزوجته نهائياً لمدة 20 عاماً!

في واقعة غريبة، توقف زوج من مدينة (نارا) جنوب اليابان تماماً عن التحدث مع زوجته لأكثر من 20 عاماً، وبالرغم من أن ذلك الزوج (أوتو كاتاياما) استمر في العيش برفقة زوجته (يومي) وأبنائهما الثلاثة، إلا أنه لم يوجه أي كلمة لزوجته طوال عقدين، في حين أنه يتحدث مع أبنائه بشكل طبيعي.

وعندما تحاول الزوجة التحدث إليه يكتفي هو بهز رأسه للرد عليها؛ وكشف الزوج عن السبب وراء معاملته الصامتة لزوجته طوال تلك الفترة قائلاً إنه كان (يشعر بالغيرة من اهتمام زوجته بأبنائهما).

وقالت صحيفة (ميرور) البريطانية إنه تم الكشف عن تلك المشكلة الغريبة بعد أن قام نجل الزوجين (يوشيكي)، البالغ من العمر 18 عاماً، بمراسلة برنامج تلفزيوني بشأن معاملة والده لوالدته، مطالباً القائمين عليه بالمساعدة في تحسين علاقة والديه.

وأشار (يوشيكي) إلى أنه لم يسبق أن وجد والده يتحدث مع والدته، وكذلك لا يتذكر أشقاءه رؤية والديه يتحدثان معاً.

وتمكن البرنامج من الجمع بين الزوجين من خلال ترتيب موعد بينهما في نفس الحديقة التي ذهبا إليها في أول موعد لهما؛ وبعد معاناة وجه الأب كلمات قليلة لزوجته، وهما جالسان معاً في الحديقة، فيما شاهدهما أبنائهما والدموع تنهمر من أعينهما.. وفي النهاية تعهد الزوجان بأن مستقبلهما معاً لن يكون (صامتاً).

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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