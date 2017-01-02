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رقم الخبر: 183934 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 15:33 الاقسام: منوعات  
قوانين مجنونة تطبق في كوريا الشّمالية!

قوانين مجنونة تطبق في كوريا الشّمالية!

يستمر مسلسل الغموض المحيط بكوريا الشمالية التي تتميز بالقرارات الصادمة والغريبة فبها مجموعة من أغرب القوانين في العالم.

فإحدى أغرب وأقسى العقوبات في كوريا الشمالية (عقوبة الأجيال الثلاثة)، والتي تعني أنه في حال انتهاك الشخص للقانون أو في حال دخوله إلى معسكر اعتقال فإن أجداد الشخص المذنب وأهله وأطفاله يذهبون معه، ويعتبر ذلك من أكثر القوانين جنوناً في العالم.

فإذا كنت قيد الإعتقال وحاولت الهرب من السجن فعائلتك كلها بمن فيهم أجدادك ووالديك وحتى أطفالك يتم اعدامهم جميعاً.

ويعتمد هذا القانون بغرض منع المساجين من ارتكاب أي محاولة للهرب من السجون.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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