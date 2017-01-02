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رقم الخبر: 183933 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 15:38 الاقسام: دوليات  
إصابة 4 عسكريين أوكرانيين في دونباس خلال 24 ساعة

إصابة 4 عسكريين أوكرانيين في دونباس خلال 24 ساعة

أعل ممثل وزارة الدفاع الأوكرانية لشؤون العملية العسكرية، ألكسندر موتوزنياك، اليوم الإثنين، ان 4 من العسكريين الأوكرانيين أصيبوا في دونباس خلال آخر 24 ساعة، مشيرا الى عدم وجود قتلى.

وقال موتوزنياك خلال مؤتمر صحفي: «خلال آخر 24 ساعة لم يكن هناك قتلى جراء الأعمال القتالية، لكنه أصيب 4 من مقاتلينا بجروح».

يذكر، أن السلطات الأوكرانية، بدأت في نيسان/أبريل 2014 عملية عسكرية ضد جمهوريتي لوهانسك ودونيتسك الشعبيتين، المعلنتين من طرف واحد، في شرق أوكرانيا. وتشير البيانات الصادرة عن الأمم المتحدة إلى أن النزاع أسفر عن سقوط أكثر من 10 آلاف قتيل وأكثر من 22 ألف جريح.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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