انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا مستشفيين شرقي بغداد

اعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، عن انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا مستشفيين شرقي العاصمة، مشيرة الى سقوط عدد من المواطنين بين قيتل ومصاب.

وقال المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد العميد سعد معن، في بيان مقتضب اوردته "السومرية نيوز"،، إن "سيارة مفخخة كانت مركونة خلف مستشفى الكندي، قرب شارع فلسطين، شرقي بغداد، انفجرت، ظهر اليوم، مستهدفة تجمعا للمواطنين".

وأضاف معن أن "سيارة مفخخة ثانية كانت مركونة خلف مستشفى الجوادر، في مدينة الصدر، شرقي بغداد، انفجرت، ظهر اليوم، مستهدفة تجمعاً للمواطنين ايضاً".

واشار معن الى أن "الانفجارين أسفرا عن سقوط ضحايا من المدنيين لم يعرف عددهم بعد".

