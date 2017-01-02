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للمزید
رقم الخبر: 183929
تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017
الوقت: 15:09
الاقسام: منوعات
الإرهاب من 2016 الى 2017
الکلمات المفتاحية
كاريكاتير
عام 2016
عام 2017
مصدر الخبر: موقع كاريكاتير اليوم
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