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رقم الخبر: 183928
تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017
الوقت: 15:06
الاقسام: عربيات
انفجار سيارتين مفخختين استهدفتا مستشفيين شرقي بغداد
الکلمات المفتاحية
انفجار
بغداد
مستشفى
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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