ايران ستشارك بصناعتها اليدوية في اربعة معارض دولية خلال الشهرين المقبلين اعلن مسؤول في منظمة الصناعات ان ايران ستشارك في معارض الصناعات اليدوية التي ستقام في كل من نيودلهي واسبانيا وسلطنة عمان وميونيخ (المانيا) خلال الشهرين القادمين.