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رقم الخبر: 183927 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 14:53 الاقسام: اقتصاد  
ايران ستشارك بصناعتها اليدوية في اربعة معارض دولية خلال الشهرين المقبلين

ايران ستشارك بصناعتها اليدوية في اربعة معارض دولية خلال الشهرين المقبلين

اعلن مسؤول في منظمة الصناعات ان ايران ستشارك في معارض الصناعات اليدوية التي ستقام في كل من نيودلهي واسبانيا وسلطنة عمان وميونيخ (المانيا) خلال الشهرين القادمين.

وأضاف بويا محموديان اليوم الاثنين خلال الملتقى الوطني الخامس عشر لمساعدي منظمة الصناعات اليدوية ان التخطيط والتنسيق لعرض الفنون الايرانية الاصيلة في هذه المعارض يحظى بأهمية خاصة.

وأوضح ان معارض نيودلهي وفيتور الاسباني ومسقط ستقام قريبا فيما ان معرض ميونيخ سيبدأ فعالياته في 8 مارس/آذار المقبل.

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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