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رقم الخبر: 183925 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 14:57 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
البلاستيك الرديء يصيبك بالإكزيما التلامسية

البلاستيك الرديء يصيبك بالإكزيما التلامسية

يمثل ارتفاع أسعار بعض المنتجات خلال الفترة الحالية خطورة كبيرة على الأسر المصرية التي بدأت في التوجه لشراء سلع أقل في أسعارها لعدم القدرة على اقتناء جميع احتياجاتهم، مما يؤدي إلى استخدام منتجات رديئة الصنع نظرا لانخفاض أسعارها، والتخوف الأكبر هو انتشار سلع مصانع بير السلع التي لن يستطيع المواطن اللجوء لغيرها.

وأكثر السلع التي تستخدمها الأسر المصرية في الحياة اليومية هي البلاستيك، إذ تستخدم ربة الأسرة منتجات البلاستيك خلال إعدادها للطعام في المطبخ، أو تناول الأطعمة في أطباق من البلاستيك، قد تكون رديئة الصنع، والذي يعتمد عليها الكثير من فئات محدودى الدخل، والفقراء.

وقال الدكتور محمد لطفي الساعي أستاذ الأمراض الجلدية، أن شراء منتجات البلاستيك الرديئة وغير المعروفة المصدر تصيب الجلد بالإكزيما التلامسية التي تظهر مع استعمال مثل هذه الأنواع.

كما أكد أن هذه الظاهرة تزداد مع استعمال الأنواع الرخيصة بالمقارنة بالأنواع مرتفعة الثمن، موضحا أن ربة المنزل لابد أن تقوم بشراء منتجات البلاستيك من أماكن معروفة ومضمونة الصنع، والابتعاد تماما عن شرائها من الباعة الجائلين أو على الأرصف، خاصة أن الإصابة لن تكون في الجلد فقط ولكن ستتطور بإصابات جسدية عند تفاعل مواد الصنع الرديئة مع الطعام.

 

 

 
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مصدر الخبر: وكالات
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