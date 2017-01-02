  • الإثنين ٣ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183924 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 14:57 الاقسام: ثقافة وفن  
20 تمثيلية من 12 دولة تعرض في فجر للمسرح

20 تمثيلية من 12 دولة تعرض في فجر للمسرح

قال «مهرداد راياني مخصوص» مدير مهرجان فجر الدولي للمسرح ان عشرين تمثيلية من إثنتي عشرة دولة تعرض على خشبة المسرح خلال الدورة الخامسة والثلاثين من فعاليات المهرجان.

وأضاف ان مسرحيات من بلدان مثل إسبانيا، فرنسا، العراق، تركيا، جورجيا، بولندا، هولندا، سويسرا، بلغاريا، اليونان، اليابان وإنتاج مشترك بين ايران وهولندا تعرض في هذه الدورة من المهرجان.

وتابع ان أكثر من 250 عملا مسرحيا سجل وطلب للمشاركة في القسم الدولي من المهرجان، لكن تأهل عشرون عملاً مسرحياً من 12 بلدا لسباق المهرجان، مضيفاً ان هذه الدورة شهدت زيادة كبيرة في الأعمال المسرحية المطالبة بالمشاركة ما يعتبر حدث غير مسبوق في الفترة الأخيرة.

وأكد ان اساليب وطرق جديدة في العرض واستخدام العناصر البصرية والتقنية والتكنولوجيا هي من معايير التي تؤخذ بعين الاعتبار في اختيار الأعمال في القسم الدولي.

وتقام الدورة الخامسة والثلاثون من مهرجان فجر الدولي برئاسة سعيد أسدي أعتباراً من العشرين حتى الحادي والثلاثين من شهر يناير/ كانون الثاني الحالي.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: اي فيلم
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 1/3435 sec