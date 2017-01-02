قال «مهرداد راياني مخصوص» مدير مهرجان فجر الدولي للمسرح ان عشرين تمثيلية من إثنتي عشرة دولة تعرض على خشبة المسرح خلال الدورة الخامسة والثلاثين من فعاليات المهرجان.

وأضاف ان مسرحيات من بلدان مثل إسبانيا، فرنسا، العراق، تركيا، جورجيا، بولندا، هولندا، سويسرا، بلغاريا، اليونان، اليابان وإنتاج مشترك بين ايران وهولندا تعرض في هذه الدورة من المهرجان.

وتابع ان أكثر من 250 عملا مسرحيا سجل وطلب للمشاركة في القسم الدولي من المهرجان، لكن تأهل عشرون عملاً مسرحياً من 12 بلدا لسباق المهرجان، مضيفاً ان هذه الدورة شهدت زيادة كبيرة في الأعمال المسرحية المطالبة بالمشاركة ما يعتبر حدث غير مسبوق في الفترة الأخيرة.

وأكد ان اساليب وطرق جديدة في العرض واستخدام العناصر البصرية والتقنية والتكنولوجيا هي من معايير التي تؤخذ بعين الاعتبار في اختيار الأعمال في القسم الدولي.

وتقام الدورة الخامسة والثلاثون من مهرجان فجر الدولي برئاسة سعيد أسدي أعتباراً من العشرين حتى الحادي والثلاثين من شهر يناير/ كانون الثاني الحالي.