حصل الفيلم الايراني القصير «مخيم اللاجئين» (اردوكاه بناهندكان) من اخراج سعيد نقويان على جائزة اللغة الخلاقة من مهرجان «ARES» الدولي للأفلام بإيطاليا.

وقام المهرجان بإهداء هذه الجائزة للفيلم بناء على ابداع المخرج في خلق بيئة مؤثرة في الفیلم من خلال استخدام آلية السينما واستثمار طريقة بسيطة للتعبير عن أهمية الرسالة التي يحملها الفيلم وتأثيرها.

وأنهى مهرجان «ARES» فعالياته في الـ28 من ديسمبر في ايطاليا. وسبق أن شارك «مخيم اللاجئين» بمهرجانات دولية عديدة أهمها مهرجان بيروت السينمائي ومهرجان «arouka» الدولي بالبرتغال ومهرجان «povero» الدولي للأفلام القصيرة بإيطاليا ومهرجان «acharya» الدولي للأفلام القصيرة بالهند ومهرجان «آسيا باسيفيك» الدولي للأفلام بروسيا وترشح لنيل جائزة أفضل فيلم تجريبي قصير من مهرجان ميامي للأفلام القصيرة بأمريكا.