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رقم الخبر: 183922 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 15:07 الاقسام: ثقافة وفن  
جائزة «العين الثالثة» يقتنصها فيلم ايراني

جائزة «العين الثالثة» يقتنصها فيلم ايراني

أهدى مهرجان «العين الثالثة» الدولي للأفلام الآسيوية بالهند جائزة أفضل فيلم قصير الى الفيلم الايراني «الجص» (كج) للمخرج مهرداد حسني.

واقيم المهرجان بنسخته الـ15 في الفترة بين الـ15 حتى الـ22 من ديسمبر/كانون الأول في مدينة مومباي الهندية.

ويختص مهرجان «العين الثالثة» بأفلام المخرجين الآسيويين ويشتمل على قسمين رئيسيين للأفلام الطويلة والقصيرة الى جانب أقسام ثانوية كمشاهد آسيا واساتذة السينما الآسيوية وصانعات الأفلام و...

ويقام المهرجان سنويا منذ عام 2002 ويرتكز على ترويج الثقافة الآسيوية في آسيا نفسها ويهدف الى توعية الآسيوين إلى مفاهيم الصلح والتمنية والتنسيق.

ويحكي «الجص» قصة ممرضة تضحي بنفسها من أجل انقاذ طفل في منطقة حربية.

 

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق/ اي فيلم
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