أعلن المشرف على منظمة الحج والزيارة الايرانية حميد محمدي ان السعودية لم توجه لحد الان اي دعوة لمنظمة الحج والزيارة ووزارة الخارجية لمشاركة الحجاج الايرانيين في موسم الحج القادم.

وقال محمدي في تصريح له ان بعثة سماحة قائد الثورة الاسلامية ومنظمة الحج والزيارة تبذل قصارى جهدها لفتح الطريق المغلق امام اداء فريضة الحج وتمتع الحجاج الايرانيين كسائر حجاج الدول الاسلامية بهذا الحق غير قابل للتصرف.

واشار محمدي الى الدعوة المعلنة من قبل الحكومة ومسؤولي شؤون الحج في السعودية بشأن مشاركة الحجاج الايرانيين في موسم الحج القادم وقال: لحد الان لم تستلم منظمة الحج الايرانية ووزارة الخارجية اي دعوة سعودية للمشاركة في موسم الحج القادم، الا انه اذا تم ارسال الدعوة وتم توفير الشروط المحددة والتي تشمل عزة وامن الحجاج الايرانيين من قبل الجانب السعودي فانه ستتحقق ظروف لمشاركة الحجاج الايرانيين في موسم الحج ان شاء الله.

ولفت المشرف على منظمة الحج والزيارة الى انه رغم المتابعة الدؤوبة من قبل بعثة سماحة قائد الثورة الاسلامية ومنظمة الحج والزيارة الا ان المطالب المحقة للجمهورية الاسلامية الايرانية لم تتحقق في موسم الحج الماضي من قبل البلد المضيف وقال: في العام الماضي وبسبب قطع العلاقات بين البلدين فانه تم اغلاق سفارة وقنصلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في السعودية، ومن الطبيعي فان تواجد أكثر من 60 الف حاج ايراني في السعودية في موسم الحج بحاجة الى تعريف آلية من اجل الدعم القانوني والقنصلي وتوفير امنهم، وهذا بسبب انه نلاحظ سنويا اصابة الحجاج بالامراض وتعرضهم لحوادث السير خلال موسم الحج.

واضاف: ان توفير آلية الدعم القنصلي والقانوني للحجاج كانت احدى الشروط التي لم تتحقق خلال موسم الحج الماضي.