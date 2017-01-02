طرق للاستمتاع بتناول الطعام دون اكتساب وزن يعاني الكثير من الناس تناول الطعام الشهي، وذلك خوفاً من اكتساب دهون زائدة تسبب الكثير من المشكلات، تناول كل ما نريد دون اكتساب وزن زائد أمر بسيط، وذلك بتعديل الطريقة التي نفكر بها في الطعام.