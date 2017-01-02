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|رقم الخبر: 183919
|تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017
|الوقت: 14:34
|الاقسام: اجتماعيات
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طرق للاستمتاع بتناول الطعام دون اكتساب وزن
يعاني الكثير من الناس تناول الطعام الشهي، وذلك خوفاً من اكتساب دهون زائدة تسبب الكثير من المشكلات، تناول كل ما نريد دون اكتساب وزن زائد أمر بسيط، وذلك بتعديل الطريقة التي نفكر بها في الطعام.
قدم موقع «Best Life Online»، عدة طرق للاستمتاع بتناول الطعام دون اكتساب وزن زائد:
- توقّف عن الحمية الغذائية، حيث لابد أن تتوقف عن نظام الدايت الخاص بك لمدة يوم، والرجوع مرة أخرى.
- تناول الطعام فقط عند الشعور بالجوع.
- تناول الطعام ببطء.
- اجعل تناول الطعام شيئًا ممتعاً.
- ممارسة بعض التمارين الرياضية من أجل صحتك.
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