وعن ترشیحه لجائزة نوبل خلال العام الحالي قال حاجیان ان من إجمالي أفضل 20 ألف معلم في العالم ادرج أسمه في قائمة 50 مرشحا رئیسیا لنیل جائزة نوبل للتعلیم.

وأشار إلی أن أكادیمیة نوبل خصصت مبلغا بقیمة ملیون دولار لأفضل معلم قائلا ان في حال إختیاري كأفضل معلم سأمنح القسم الأعظم من الجائزة للأطفال والنساء المهجورات.

جائزة أفضل معلم في العالم هي جائزة سنوية قيمتها مليون دولار أمريكي تقدمها مؤسسة فاركي جيمز لمعلم متميزٍ للغاية. سوف يحصل معلمٌ واحد مبتكر على جائزة العمر لاهتمامه بطلابه وتأثيره الملهم عليهم وعلى مجتمعهم