كان عام 2016 للجمیع مليئا بالمفاجآت وفي مختلف المجالات. ولم یكن عالم الأدب مستثنی عن هذه القاعدة حیث نورد هنا خمسة أشياء مثيرة للاهتمام حدثت في هذا العام.

ووفقا لموقع «ليت هوب» فانه بنهاية عام 2016 وبداية عام 2017 یظهر لنا بأننا أمضینا سنة عجیبة حیث تأثر عالم الأدب أيضا بالأحداث السياسية والاجتماعية لما شاهده من أحداث غريبة.

تعاضم شعبیة الشعر

الجمیع یعلم وليس سرا أن العام الماضي كان سيئا جدا لأننا قضينا عاما فظيعا وكان الناس یتحولون الی الشعر للتعایش مع الاوضاع السائدة. وقد نشر موقع Poets.org خبراً مفاده بأن الناس ولأجل معایشة هذه الاوضاع فقد اتجهوا نحو الشعر بخاصة القصائد الثلاث «سوف انهض مرة ثانیة»، «اتركوا أميركا أن تعیش نفسها»، و«الاول من سبتمبر عام 1999»، ویقول رئیس تحریر مجلة «الشعر»، «دون شیر»: «عندما يقع الناس تحت الضغوط فانهم یلجئون الی الشعر سواء كان الحدث عرساً أو مأتماً حیث سعی الشعراء ترتیب اوضاعهم لتجاري قصائدهم الظروف الجدیدة.

بعد الانتخابات الامریكیة اتجه الناس للمطالعة

ان نتیجة الانتخابات الرئاسیة الامریكیة الاخیرة أوجدت تغیراً كبیراً في فهارس الكتب الاكثر مبیعاً فقد صعد كتاب «فن التعامل» وهو بقلم دونالد ترامب من المرتبة 107 الی المرتبة 24 علی موقع الامازون. أما كتاب «الامل في الظلام» بقلم ربكا سولنیت فقد أصبح وبعد اسبوع من هذه الانتخابات من اكثر الكتب مبیعاً الامر الذي دعا الكثیر من الناشرین لإعادة طباعة الكتب التي تتحدث عن كیفیة انتخاب «ترامب» ونجاحاته بسب رغبة الناس الملحة لفهم الظروف والاحداث التي تدور حولهم.

الولد الذي كان دوماً حولنا

ویبدو ان «جاي. كاي. رولينج» لم تنه عملها مع «هاري بوتر» لأن عرض «الطفل الملعون» و«الحيوانات المدهشة وموائلها» سيستمر لخمس حلقات اخری فیما وعدت رولینج في الاسبوع الماضي بإصدار كتابین آخرین لقرائها وذلك بالرغم من تأكیدها علی انتهاء قصص هاری بوتر.

كشف النقاب عن الوجه الحقيقي «ايلينا فيرانتي»

في الثاني من شهر اكتوبر نشرت مجلة نقد الكتاب «نيويورك تایمز»، دراسة قامت بها «كلاوديو كاتي» كشفت فیها الهوية الحقيقية لـ«ايلينا فيرانتي» حیث قالت كاتي بأنها وضعت نفسها مكان المترجم الایطالي «أنيتا راجا».

بوب دیلان یفوز بجائزة نوبل للآداب

ان انتخاب «بوب ديلان» لنیل جائزة نوبل للآداب فاجأ الجميع. وهكذا احتل «ديلان» شئنا أم أبينا عناوین الصحف الادبیة الممیزة. وبالرغم من أن هذا الحدث یشكل حدثاً احمقاً ومضحكاً في نفس الوقت ولكنه في نفس الوقت ینضم الی سائر الاحداث الغریبة التي حصلت في عام 2016.