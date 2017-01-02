  • الإثنين ٣ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183915 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 14:31 الاقسام: ثقافة وفن  
جامعة طهران تعقد مذكرات للتعاون المشترك مع جامعتين فرنسيتين

جامعة طهران تعقد مذكرات للتعاون المشترك مع جامعتين فرنسيتين

عقدت جامعة طهران وجامعتا «نانت» و«بونسة شوسة» الفرنسيتان مذكرات للتعاون المشترك.

وأشار تقرير إن المسؤولين في قسم التعليم العالي والأبحاث العلمية الفرنسية التقوا برئيس جامعة طهران مشيرة إلی أن اللقاء أسفر عن عقد ثلاث مذكرات تعاون مشتركة.

وخلال اللقاء قدم رئيس جامعة طهران محمود نيلي أحمد آبادي عرضاً للنشاطات الدولية التي تقوم بها جامعة طهران وكذلك المشاريع التي تضطلع بها الجامعة حالياً علی مستوی العلاقات الدولية.

من جانبه أشار رئيس الوفد الفرنسي إلی الإتفاقيات التي أبرمت في السابق بين جامعة طهران والجامعات الفرنسية من بينها إقامة دورة مشتركة بين الكلية الفنية التابعة لجامعة طهران وجامعة انسام (Ensam) الفرنسية مشدداً علی ضرورة تعزيز العلاقات بين الجانبين.

 

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/ ارنا
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0844 sec