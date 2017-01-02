وأشار تقرير إن المسؤولين في قسم التعليم العالي والأبحاث العلمية الفرنسية التقوا برئيس جامعة طهران مشيرة إلی أن اللقاء أسفر عن عقد ثلاث مذكرات تعاون مشتركة.

وخلال اللقاء قدم رئيس جامعة طهران محمود نيلي أحمد آبادي عرضاً للنشاطات الدولية التي تقوم بها جامعة طهران وكذلك المشاريع التي تضطلع بها الجامعة حالياً علی مستوی العلاقات الدولية.

من جانبه أشار رئيس الوفد الفرنسي إلی الإتفاقيات التي أبرمت في السابق بين جامعة طهران والجامعات الفرنسية من بينها إقامة دورة مشتركة بين الكلية الفنية التابعة لجامعة طهران وجامعة انسام (Ensam) الفرنسية مشدداً علی ضرورة تعزيز العلاقات بين الجانبين.