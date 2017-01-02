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رقم الخبر: 183914 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 14:28 الاقسام: علوم و تکنولوجیا  
«اليانسون النجمي» يعالج الانتفاخ والشد العضلي

«اليانسون النجمي» يعالج الانتفاخ والشد العضلي

نشرت مجلة «فام أكتيويل» الفرنسية الإسبوعية، بعددها الأخير، عددا من نصائح تعتمد على النباتات الطبيعية للتخلص من المشاكل الصحية..

 فعلى سبيل المثال فقد أكدت على فعالية اليانسون النجمى الأحمر في إزالة الشعور بالانتفاخ وعسر الهضم، ذلك بعد غليه وتركه لعشر دقائق حتى يتم تركيز مستخلصاته الطبيعية المعالجة لهذه الحالة.

كما أشارت إلى أن حبوب الشمر تعمل على تحسين وتسهيل عملية الهضم والعمل على تخفيف الشد العضلي، فيما يعمل الزنجبيل على تحسين عمل الأمعاء وتسهيل هضم الأغذية الغنية بالدهون، كما يمكن إضافته إلى الشاي صباحا.

 
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مصدر الخبر: وكالات
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