شلال «لت مال» هذا الشلال تنهال منه المياه العذبة الصافية على الصخور الملساء الجميلة ومن ثم تجتمع مياهه مع مجاري أخرى لتكون نهراً فصلياً تنسال فيه المياه في أواخر فصل الشتاء حتى أواخر الربيع.

الشلال في الحقيقة مكون من ثلاثة شلالات متصلة ببعضها إذ يبلغ ارتفاع الأول خمسة أمتار والثاني أعلا منه قليلاً والثالث الذي هو الأكبر فيبلغ ارتفاعه 35 م وهو بشكل مدرج وقد أدت مياهه الجارية إلى صقل الصخور التي تحتك بها لتنحت منها تحفة طبيعية رائعة.

تماثيل حجرية طبيعية في«ورديج»

حينما يرى الناظر تلك الصخور الجميلة المنحوتة في أطراف قرية «ورديج» يتصور أن عددا من الفناني اجتمعوا ونقشوها بأشكال جميلة على هيئة أوجه بشر ويتصور أن بعضها بقايا لأطلال قلاع قديمة قد اندرست على مر العصور، لذلك هناك أساطير محلية عديدة حول سبب تصويرها بهذه الأشكال الفريدة من نوعها إلا أن علماء الجغرافيا يؤكدون على أن المؤثرات الطبيعية وحركات القشرة الأرضية على مر العصور هي التي نقشتها بهذه الصورة الرائعة، ومن أبرز هذه النقوش أشكال على هيئة جمجمة إنسان وأجسام حيوانات برية.

مرقد العلوية «بي بي زرّين قمر»

في القرب من قرية «واريش» مرقد مقدس لإحدى علويات بني هاشم يسميها السكنة المحليون «بي بي زرّين قمر» وإلى القرب منها هناك مبنى استراحة لهواة تسلق الجبال.

يقول السكنة المحليون إن هذه العلوية هي إحدى أخوات الإمام الرضا(ع) حيث هربت هي وأختها بدر النساء من بطش الظلمة الجائرين الذين كانوا يفتكون بأهل البيت أينما وجدوهم وقد التجئتا إلى صخرة في الجبل المحاذي لقرية واريش واختبئتا في أحد شقوقه بعد مطاردة الأعداء لهما.

شارع «مسيح الله دين محمد»

بعد أن يجتاز السائح قرية «واريش» يجد طريقاً يسلكه هواة تسلق الجبال والسائحون حيث يمتد إلى الناحية الشرقية من القرية حتى ينتهي إلى سهل واسع، وقد أطلق عليه اسم شارع مسيح الله دين محمد نسبة إلى طيار استشهد في العراق بعد أن أسقطت طائرته في هجوم جوي شهير شنته القوات الجوية الإيرانية على أراضي العدو آنذاك.

مرتفعات «بهنه حصار»

الجبال المحاذية لقريتي ورديج وواريش هي جزء من سلسلة جبال «البرز» والمنطقة التي تقعان فيها تسمى ناحية «كن» وهناك مرتفعات اسمها «بهنه حصار» وتطلق عليها أسماء أخرى مثل بهنه سار وبهن حصار وبشته بند وكندم جال، وهي جميلة وفيها معالم طبيعية رائعة فريدة من نوعها.