غبي ولا يصدر إلا عن صبي سعودي غبي، هذا ما جاء على لسان كبار المتابعين بعدما استمعوا لتصريح غبي من ممثل نظام المافيا السعودي في الجامعة العربية او ما تبقى منها مستهزئا متسائلا في استهزاء حقير وغبي: متى كانت اخر انتصارات الجيش السوري؟

في سنة 1967 على ما أظن... هكذا قال الغبي السعودي الذي نتعفف حتى عن ذكر اسمه، طبعا من الواضح أن الغباء موجود بالوراثة في العائلة السعودية الحاكمة ومن الواضح أنه لا أحد من هذه العائلة المسخرة متفوق على الاخر إلا بمزيد من الغباء، فهذا الاهطل لا يقرأ التاريخ وهي عادة عند أمراء آل سعود ولا يفهم الواقع وهي عادة غباء مستعصية عند أبناء العائلة الحاكمة، أولا لأن تاريخ السعودية لا يحمل إلا الأصفار وحكايات الخيانة والركض وراء العمالة للصهاينة والانكليز، ثانيا لأن تاريخ سوريا وجيشها كله تاريخ انتصارات، صحيح أن حرب 1967 لم تكن نصرا لكنها لم تكن هزيمة للجيش السوري فالخيانة المصرية غير المتوقعة وتداعيات القرارات العسكرية الخاطئة التي تمت على كل جبهات القتال المصرية اضافة الى سرعة سقوط الجبهة الاردنية قد حملا الجيش السوري أكثر من طاقته في ظرف وجيز وجعل القدرات العسكرية الصهيونية المتطورة والهائلة تركز على الجبهة السورية فقط وتنتزع شبه انتصار رغم المقاومة والرد العنيف والبطولي للجيش السوري.

من الواضح ان انتصار الجيش السوري في حلب لم يكن متوقعا حتى بالنسبة لأكبر وأكثر المتفائلين في دول الخليج (الفارسي)، بطبيعة الحال هذا الامر منطقي لأن النظام السعودي لم يقدر على انتزاع انتصار في اليمن رغم عدم التوازن بين الجبهتين المتصارعتين، فالنظام يملك ترسانة حربية مرعبة تواجه بعض الثوار المتسلحين بما يشبه الاسلحة البدائية ومع ذلك عجز الجيش السعودي وحلفائه القتلة عن الصمود وقهر الارادة الشعبية اليمنية وهذا لأكثر من عام من بداية الضربات الجوية السعودية في اليمن في حين تحقق الانتصار السوري في أقل من شهر وهو ما شكل معجزة عسكرية ستدرس في الكليات العسكرية في حين سيدرس الفشل السعودي في اليمن في الكليات الخليجية المتعودة على الفشل والهزائم.

المثير في الموضوع أن النظام الفاسد في السعودية يظن أن بمقدوره مجابهة القوة الايرانية وبمقدوره أن يهاجم سوريا وهو عاجز مثل هذا العجز المثير للسخرية في اليمن، بطبيعة الحال لم يتفطن النظام الى ارتدادات الفشل في اليمن ولا الى ارتدادات انتصار الجيش السوري في حلب لأنه نظام لا يفكر ولا يتعقل رغم عديد الصرخات المتعقلة التي صدرت عن بعض الامراء من حاشية النظام نفسه والتي طالبته باتخاذ قرارات مؤلمة بعدما لاحظت حالة الفشل التي تعيشها الدبلوماسية السعودية في كل المجالات اضافة الى فشل الحروب التي تخوضها المملكة العميلة خدمة للصهيونية العالمية والتي تسببت في عجز غير مسبوق في الخزانة السعودية .

من الممكن وبل من المؤكد ان هزائم الجيش السعودي في اليمن لا تأخذ حظها في الاعلام العربي والعالمي نتيجة ما تسلطه المملكة من ضغوط ومن رشاوى دفعتها الى شركات اعلامية كبرى لتلميع صورتها والتخفيف من حدة الانتقادات الموجهة اليها وبالأساس في خصوص جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي ترتكبها القوات السعودية ضد المدنيين في اليمن، لكن الجميع اليوم يتحدث عن ما لحق هذه القوات من اهانات وضربات مذلة بعد ما تم اختراق قواعد هذه الجيش وتنفيذ عمليات موجعة داخل الاراضي السعودية، مما اجبر الجنود والضباط على الهروب منها ليبقى السؤال لماذا يتكتم النظام على هذه الضربات الجراحية التي انهكت معنويات قيادته العسكرية العميلة للصهاينة واربكت تنفيذ المخطط الصهيونى المرسوم لليمن؟ لماذا لا يوفر على نفسه مزيدا من الضربات والهزائم اليومية التي تزيد من سقوط هيبته وعزلته داخل محيطه الخليجي الاسن نفسه؟

مصادر عسكرية أجنبية تتحدث عن حالات فرار للجنود والضباط من مناطق القتال وحالات استسلام غير منتظرة تحاول القيادة السعودية التعتيم عليها بكل الوسائل حتى لا تثير الرأي العام الداخلي الذي يتساءل من البداية عن جدوى هذه الحرب وعن طولها واستمرارها كل هذا الوقت رغم ما تطلقه وسائل الاعلام السعودية من وعود بقرب نهايتها .

يتفق الملاحظون أن الجيش السعودي هو من أضعف الجيوش العربية لأنه لا يملك عقيدة قتالية ولم يخضع للتدريب الكافي الذي يؤهله لمواجهة اي خطر وبالذات تنفيذ السياسة العدوانية للمملكة، يسترجع البعض الذاكرة ليقول ان هذا الجيش لم يكن قادرا على قيادة حرب ضد سوريا لفرض ما سمي بالمنطقة العازلة رغم كل الضجيج الاعلامي الذي اطلقه العميل الراحل سعود الفيصل، وهذا دليل على ان هذا الجيش هو مجرد جيش استعراضات موسمية لا يستطيع الخروج من دائرة جيش المناسبات الداخلية.

يعاني هذا الجيش كغيره من الجيوش الخليجية الفاقدة للحس الوطني والعربي من هشاشة على المستوى النفسي تمنعه من تنفيذ واجباته القتالية ولذلك تم انشاء مركز صحي تابع للقوات المسلحة لترميم معنويات الجنود الفارين من اليمن او الذين تعرضوا الى صدمات بفعل الضربات النوعية التي ينفذها الشعب اليمني ضد القوات السعودية الغازية، بل هناك من يقول أن «النجاح» الوحيد الذي سجله الجيش السعودي هو نقله للحرب من اليمن الى داخل الاراضي السعودية المتآخمة للحدود بينه وبين جاره اليمني بما سيشكل بؤر توتر متواصلة، في النهاية يتفق الكثيرون في السعودية ان النظام قد قاد جيشه المتواضع الى محرقة خاسرة لم يتحقق فيها اي هدف سوى انهاك الخزانة السعودية وتهاوى الجيش المهزوم تحت الضربات الموجعة للقبائل اليمنية الغاضبة وبالنهاية يقول مغرد ان الجيش السعودي محكوم عليه ان يحفظ في مكان بارد بعيدا عن أشعة الشمس اليمنية حتى لا يتحلل، والسؤال، متى سينتصر الجيش السعودي .