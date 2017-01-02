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رقم الخبر: 183906 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 14:03 الاقسام: رياضة  
رامٍ ورامية ايرانيان يحافظان على مركزهما السابع عالميا
في آخر تصنيف دولي للعبة ..

رامٍ ورامية ايرانيان يحافظان على مركزهما السابع عالميا

حافظ كل من الرامي الايراني حسين باقري ومواطنته إلهة احمدي على المرتبة السابعة بالتصنيف العالمي للرماية بالبندقية الهوائية مسافة 10 امتار.

جاء ذلك في احدث تصنيف للاتحاد العالمي للرماية بشهر يناير/كانون الثاني 2017.

يشار الى أن الرامية إلهة احمدي وحسين باقري كانا قد تبوءا المركز السابع بتصنيف الشهر السابق.

وجاء ترتيب الراميين والراميات الايرانيين كالتالي:

في المسدس 10م:( الهه احمدي 7  - نجمة خدمتي  17 – مه لقا جام بزرك  71 – آرمينا صادقيان  81 – نرجس امام قلي نجاد  85 – حسين باقري 7 – عليرضا داود ابادي  39 – بوريا نوروزيان 45 – اميرحسين غلبسند 76 – حسين كريمي 134).

في المسدس ثلاثي الاوضاع:( نجمة خدمتي 13 – مه لقا جام بزرك 16 – الهه احمدي 51 – نرجس امام قلي نجاد 86 – دينا فرزادخواه 99 – بوريا نوروزيان 52 – حسين باقري 88 – حسين كريمي 100 – ساسان شهسواري 103).

في البندقية 10م:( غلنوش سبقت الهي 49 – الهام هريجاني 42 – مينا خبازيان 83 – زينب طوماري 105 – مرتضى دانا 79 – جنكيز مصيب زاده 114 – ابراهيم رحيمي 126). في البندقية 25م:( غلنوش سبقت الهي 59 – هانية روستا 94)

 
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مصدر الخبر: الوفاق/فارس
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