في آخر تصنيف دولي للعبة .. رامٍ ورامية ايرانيان يحافظان على مركزهما السابع عالميا حافظ كل من الرامي الايراني حسين باقري ومواطنته إلهة احمدي على المرتبة السابعة بالتصنيف العالمي للرماية بالبندقية الهوائية مسافة 10 امتار.