|عاجل :
|
|للمزید
|رقم الخبر: 183905
|تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017
|الوقت: 14:02
|الاقسام: عربيات
|
وفاة أمين عام "مجلس الدولة" المصري داخل السجن.. ومصدر أمني: انتحر
توفي، صباح اليوم الاثنين، الأمين العام السابق لمجلس الدولة المصري المستشار وائل شلبي، والذي ألقي القبض عليه، السبت الماضي، عقب تقديمه استقالته من المجلس، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا فساد مالي وإداري.
ورجحت مصادر أمنية، أن يكون الأمين العام السابق لمجلس الدولة وائل سعيد شلبي، قد انتحر داخل السجن، بعدما لاحقته الاتهامات بالتورط في قضايا فساد مالي وإداري، والتربح من منصبه خلال السنوات الماضية. وعلى صفحته على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قال النائب مصطفى بكري، إن شلبي مات منتحراً داخل السجن، في إشارة إلى عدم وجود شبهة قتل في حادث الوفاة.
|الأکثر قراءة
|الیوم
|هذا الاسبوع
|هذا الشهر