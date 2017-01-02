توفي، صباح اليوم الاثنين، الأمين العام السابق لمجلس الدولة المصري المستشار وائل شلبي، والذي ألقي القبض عليه، السبت الماضي، عقب تقديمه استقالته من المجلس، وذلك على خلفية اتهامه بالتورط في قضايا فساد مالي وإداري.

ورجحت مصادر أمنية، أن يكون الأمين العام السابق لمجلس الدولة وائل سعيد شلبي، قد انتحر داخل السجن، بعدما لاحقته الاتهامات بالتورط في قضايا فساد مالي وإداري، والتربح من منصبه خلال السنوات الماضية. وعلى صفحته على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، قال النائب مصطفى بكري، إن شلبي مات منتحراً داخل السجن، في إشارة إلى عدم وجود شبهة قتل في حادث الوفاة.