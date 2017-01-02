تأهل الإسباني ديفيد فيرير المصنف الثامن إلى الدور الثاني في بطولة برزبين للتنس للرجال اليوم الاثنين.

ففي الدور الأول للبطولة المقامة في أستراليا فاز فيرير على الأسترالي برنارد توميتش بمجموعتين متتاليتين وبواقع 6-3 و7-5.

كما فاز الفرنسي نيكولا ماهو على مواطنه ستيفان روبير 4-6 و6-3 و6-4.

وكان استمتع نحو 12 ألف شخص توافدوا على ملعب جزر مالفيناس الرياضي بمدينة مار ديل بلاتا في المباراة الاستعراضية للنجم الأرجنتيني خوان مارتين ديل بوترو، بطل كأس ديفيز الذي تفوق على الإسباني ديفيد فيرير بالفوز عليه 6-4 و7-5 في آخر لقاءات العام.

من جهة أخرى صعدت الإيطالية روبرتا فينشي المصنفة الثامنة إلى الدور الثاني في بطولة برزبين للتنس للسيدات الاثنين.

ففي الدور الأول للبطولة المقامة في أستراليا فازت فينشي على الأوكرانية كاترينا بوندارنكو بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة وبواقع 7-6 و6-7 و7-6.

ونجحت الروسية سفيتلانا كوزنتسوفا المصنفة الخامسة في الوصول أيضا للدور الثاني بالفوز على الأمريكية لويزا تشيريكو 6-2 و6-4.

كما تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا المصنفة السادسة بتفوقها على مونيكا بويج لاعبة بويرتوريكو 6-3 و6-3.