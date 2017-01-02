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رقم الخبر: 183902 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 13:49 الاقسام: رياضة  
كاكا: ميلان سيعود إلى قمة العالم

كاكا: ميلان سيعود إلى قمة العالم

يثق البرازيلي ريكاردو كاكا أسطورة فريق ميلان السابق في عودة الروسونيري إلى قمة الكرة الأوروبية مجددًا خلال السنوات المقبلة.

وقال كاكا في تصريحات لـ"Omnisport": "لقد مررت بأوقات جيدة جدا هناك، ورأيت ميلان على قمة العالم ولكن رؤية الفريق الآن في هذه الوضعية أمر محزن".

وأضاف: "ميلان ما زال ناديا كبيرا له تاريخ عظيم، وبطبيعة الحال فإن التاريخ لا يذهب، عندما يكون لديك تاريخ مثل ذلك، فقد تسقط لفترة من الوقت، لكنهم قادرون على العودة إلى أفضل فريق في العالم".

وأردف: "أعتقد في غضون سنوات قليلة سوف نرى ميلان يقاتل في دوري أبطال أوروبا مرة أخرى والفوز بالدوري الايطالي، أنا متأكد من قدرتهم على فعلها مجددًا".

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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