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رقم الخبر: 183900 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 13:56 الاقسام: رياضة  
توتنهام يواصل انتصاراته برباعية في واتفورد

توتنهام يواصل انتصاراته برباعية في واتفورد

حقق فريق توتنهام انتصاره الرابع على التوالي في الدوري الإنجليزي لكرة القدم الأحد اثر تغلبه على ضيفه واتفورد 4-1 في الجولة التاسعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أهداف توتنهام هاري كين (هدفين) في الدقيقتين 27 و33 وأضاف ديلي آلي هدفين آخرين في الدقيقتين 41 و46، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لواتفورد يونس قابول في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للمباراة.

وبهذا الفوز رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة وقفز للمركز الثالث بفارق الأهداف أمام مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد واتفورد عند 22 نقطة في المركز الثالث عشر بفارق الأهداف خلف ويستهام.

كما تغلب في مباراة أخرى ارسنال على كريستال بالاس بهدفين نظيفين.

 

 
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مصدر الخبر: الاخبار كووره
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