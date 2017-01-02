أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية تقريرا في نهاية عام 2016 تضمن ابرز تنبؤات وتوقعات الصحيفة بالنسبة للأحداث التي سيشهدها عام 2017 ومنها حدوث انقلاب داخل العائلة المالكة في السعودية ووقوع أزمة اقتصادية جديدة في العالم واجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا.

وقالت الصحيفة أن عقودا من القمع والإسراف في الإنفاق والفساد ستطارد العائلة المالكة في السعودية، متوقعة حدوث انقلاب ضد الملك سلمان الذي تمت مبايعته ملكا للبلاد، في 23 يناير 2015.

وأضافت صحيفة ديلي ميل البريطانية ان السعودية ستدفع ثمن التدخل في كل من سوريا والحرب اليمنية، مشيرة إلى أنه من المرجح أن يحل محل الملك سلمان، رئيس جهاز الأمن السابق "محمد بن نايف" الذي لديه صلات طويلة الأمد مع واشنطن.

ومن التنبؤات الأخرى لصحيفة ديلي ميل البريطانية اجراء انتخابات مبكرة في بريطانيا في عام 2017، وقد قالت الصحيفة في تقريرها ان رئيسة الوزراء البريطانية الحالية تيريزا ماي ستصبح مرغمة على التنحي عن السلطة مع بدء تنفيذ بركسيت (خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي) ومن ثم ستجري انتخابات عامة مبكرة.

وتوقعت ديلي ميل ان تؤدي الانتخابات المبكرة في بريطانيا الى فوز ساحق وغير مسبوق لحزب المحافظين وتنحي جيرمي كوربن الذي يعتبر الزعيم الحالي لحزب المعارضة.

كما تنبأت هذه الصحيفة البريطانية ان الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب ستكون له علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لكن هذا الامر لن يروق لبعض المؤسسات والأجهزة الأمريكية ومنها السي اي ايه.

واضافت صحيفة ديلي ميل ان الاقتصاد العالمي سينهار في عام 2017 وكما يشير صندوق النقد الدولي فإن العالم سيواجه أزمة اقتصادية وان منطقة اليورو ستشهد انهيارا ايضا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن الكثير من القروض الممنوحة لدول منطقة اليورو، مثل اليونان وإيطاليا، لن يتم سدادها، ومن المتوقع أن يحدث أزمة مالية أكثر صعوبة مما حدثت في عام 2008.

وقالت الصحيفة أيضًا إنه في 2017، سيدفع العالم ثمن سنوات من المديونية والإسراف في الإنفاق، ووفقا لأرقام صندوق النقد الدولي، فإن مديونية العالم وصلت 152 تيرليون دولار، وهذا هو أكثر بكثير من الناتج العالمي مرتين.

وفيما يتعلق بالشرق الأوسط تنبأت ديلي ميل ان تشهد هذه المنطقة أحداثا جديدة حيث سينهي النظام الجديد في امريكا الهيمنة الراسخة الأمريكية في المنطقة، وسيأخذ ترامب الولايات المتحدة للعزلة الدولية، وستحل روسيا بدلًا منها، وسينضم كل من إيران وتركيا للقوى المهيمنة في الشرق الأوسط، كما سيتم خلق مظلة أمنية جديدة تعتبر تهديدًا بالنسبة إلى السعودية، وباقي حلفاء امريكا التقليديين في الخليج الفارسي والأردن أيضا.

كما كتبت هذه الصحيفة الأمريكية ان داعش سيمنى بهزيمة مدوية في سوريا والعراق وشرق آسيا في عام 2017 وان الجيش الباكستاني ايضا سيلحق الهزيمة بطالبان.

وجاء ضمن توقعات الصحيفة، انتقام الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب من حكومة بكين، من خلال رفضه الرسوم الجمركية على الواردات الصينية، وردا على ذلك، ستصفي الصين سندات الخزينة الأمريكية، وفي الوقت نفسه، فإن إمكانية حدوث مواجهة عسكرية بين في بحر الصين الجنوبي تزداد.