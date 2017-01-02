توج الجزائري رياض محرز لاعب ليستر الإنجليزي بجائزة "الأسد الذهبي" التي تمنحها صحيفة "المنتخب" المغربية لأفضل لاعب في إفريقيا مع نهاية كل عام.

وحسم محرز الجائزة للمرة الأولى في مسيرته، بعدما نال ثقة أغلب الأجهزة الإعلامية التي شاركت في الاستفتاء، وعددها 40 منبرا إعلاميا عالميا.

وجاء الجابوني بيير أوباميانج، هداف بوروسيا دورتموند الألماني في المركز الثاني، فيما جاء محمد صلاح في المركز الثالث.

بهذا اللقب يثأر محرز من صلاح، الذي فاز بجائزة لأفضل لاعب عربي خلال حفل توزيع جوائز جلوب سوكر العالمية، يوم الثلاثاء الماضي، بعد تفوقه على النجم الجزائري والمغربي المهدي بنعطية مدافع يوفنتوس.

ويعتبر محرز ثاني لاعب عربي يحرز هذه الجائزة، بعد محمد أبوتريكة، لاعب الأهلي المصري السابق، الذي توج بها عام 2008، في وقت بسط فيه الإيفواري ديديه دروجبا، مهاجم تشيلسي الإنجليزي السابق، سيطرته على الجائزة وتوج بها في 4 مناسبات، يليه الكاميروني صامويل إيتو، نجم أنطاليا سبور التركي، بـ3 مرات، ثم الإيفواري الآخر يايا توريه، لاعب وسط مانشستر سيتي الإنجليزي، الذي توج مرتين، فيما نال الجائزة مرة واحدة كل من أوباميانج، والمالي سيدو كيتا، إلى جانب أبوتريكة.