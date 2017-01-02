وذكر تقرير الوكالة نقلا عن مصادر رسمية في وزارة البترول والموارد الطبيعية - لم يكشف عنها – ان الحكومة الباكستانية تجري حاليا مفاوضات بشأن العقد المعدل لشراء الغاز من إيران وان بناء الانابيب سيكون بعد هذه المرحلة وسيتم بتعاون الشركات الصينية.

يذكر أن خط أنابيب الغاز إلايراني إلي باكستان (IP) يبلغ طوله الفا و930 كم ويبدأ من حقل بارس الجنوبي في إيران ليصل إلي منطقة 'نوابشاه' في اقليم السند الجنوبي في باكستان.

ويمر ألف و150 كيلومترا من هذا الخط الغازي عبر الاراضي الايرانية وقد تم الانتهاء من بناءه تقريبا ووصل إلي الحدود الباكستانية فيما ان 780 كيلومترا من هذا الخط داخل الأراضي الباكستانية.

ووفقا للمصدر الباكستاني فمن المقرر البدء ببناء هذا الخط في الجانب الباكستاني فور إنتهاء المفاوضات بين البلدين بشأن تعديل عقد شراء الغاز.