  • الإثنين ٣ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183896 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 13:32 الاقسام: اقتصاد  
قريباً.. بدء عمليات بناء خط أنبوب نقل الغاز الإيراني إلى باكستان

قريباً.. بدء عمليات بناء خط أنبوب نقل الغاز الإيراني إلى باكستان

أفادت وكالة الانباء الباكستانية الرسمية اليوم الاثنين ان بناء خط أنابيب الغاز الإيراني لباكستان (IP) داخل الأراضي الباكستانية سيبدأ قريبا وذلك بمساعدة ومشاركة من الشركات الصينية.

وذكر تقرير الوكالة نقلا عن مصادر رسمية في وزارة البترول والموارد الطبيعية - لم يكشف عنها – ان الحكومة الباكستانية تجري حاليا مفاوضات بشأن العقد المعدل لشراء الغاز من إيران وان بناء الانابيب سيكون بعد هذه المرحلة وسيتم بتعاون الشركات الصينية.
يذكر أن خط أنابيب الغاز إلايراني إلي باكستان (IP) يبلغ طوله الفا و930 كم ويبدأ من حقل بارس الجنوبي في إيران ليصل إلي منطقة 'نوابشاه' في اقليم السند الجنوبي في باكستان.
ويمر ألف و150 كيلومترا من هذا الخط الغازي عبر الاراضي الايرانية وقد تم الانتهاء من بناءه تقريبا ووصل إلي الحدود الباكستانية فيما ان 780 كيلومترا من هذا الخط داخل الأراضي الباكستانية.
ووفقا للمصدر الباكستاني فمن المقرر البدء ببناء هذا الخط في الجانب الباكستاني فور إنتهاء المفاوضات بين البلدين بشأن تعديل عقد شراء الغاز.

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
الاخبار متعلقة
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0706 sec