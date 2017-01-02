استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي (حفظه الله تعالى) اليوم الاثنين، عددا من النخب والأساتذة من جامعة شريف الصناعية.

ونقلت عن الموقع الإعلامي لمكتب حفظ ونشر آثار آية الله الخامنئي، بأن سماحته استقبل اليوم عددا من النخب والأساتذة والحاصلين على الميداليات العلمية من جامعة شريف الصناعية في طهران.

وتعد جامعة شريف الصناعية، من أبرز الجامعات التكنولوجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقد خرجت العديد من النخب في المجالات التقنية والهندسية، وأنجزت العديد من الأبحاث العلمية.



وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل اللقاء..