  • الإثنين ٣ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183894 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 13:36 الاقسام: محليات  
قائد الثورة الاسلامية يستقبل نخب جامعة شريف وأساتذتها

قائد الثورة الاسلامية يستقبل نخب جامعة شريف وأساتذتها

استقبل سماحة قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي الخامنئي (حفظه الله تعالى) اليوم الاثنين، عددا من النخب والأساتذة من جامعة شريف الصناعية.

ونقلت عن الموقع الإعلامي لمكتب حفظ ونشر آثار آية الله الخامنئي، بأن سماحته استقبل اليوم عددا من النخب والأساتذة والحاصلين على الميداليات العلمية من جامعة شريف الصناعية في طهران.

وتعد جامعة شريف الصناعية، من أبرز الجامعات التكنولوجية في الجمهورية الاسلامية الايرانية، وقد خرجت العديد من النخب في المجالات التقنية والهندسية، وأنجزت العديد من الأبحاث العلمية.


وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل اللقاء..

 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
سرویس عکس ایران دیلی ایران سپید شبکه ایران آنلاین ایران ورزشی
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0673 sec