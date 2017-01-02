وصف المتحدث الرسمي بإسم الخارجية الايرانية مباحثات موسكو لحل الأزمة السورية بالطيبة مؤكدا أن مشاركة دول اخرى في تسوية الأزمة السورية غير ايران وروسيا وتركيا ليس مطروحاً.

وقال بهرام قاسمي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم الاثنين، من المهم جدا الحفاظ على وحدة الاراضي السورية وعودة السلام والاستقرار اليها مؤكدا ان ايران بذلت مساع حثيثة في هذا المجال وعازمة على مواصلة ذلك.

وشدد على أن اجتماع موسكو كان ناجحا واثمر عن تفاهم جيد وان التشاور مع شركاء ايران الذين شاركوا في اجتماع موسكو سيتواصل، كما ان التشاور مع الحكومة السورية سيستمر.

وأكد بأن ايران ليس لديها مشكلة مع أي طرف يسهم بشكل جدي وصادق في ارساء السلام والاستقرار في سوريا، ولكن ما هو مؤكد أن الدول الثلاث ايران وروسيا وتركيا تعمل بالتعاون مع الحكومة السورية على اعادة السلام الى سوريا حيث من المفترض عقد مباحثات مع جزء من المعارضين في العاصمة الكازاخية استانة.

وقال، لذلك فان مشاركة سائر الدول غيرمطروح حاليا ولربما يجري الحديث عن ذلك في المستقبل.

ووصف مزاعم رويترز بشان تقسيم سوريا الى ثلاث مناطق تابعة لايران وروسيا وتركيا بأنها مجرد هراء وتخرصات لااساس لها.

وشدد على أن موقف ايران تجاه كافة دول المنطقة واضح، وطهران تدافع عن وحدة الاراضي السورية والسيادة الوطنية السورية على اراضيها.

كما اكد بأن سوريا ينبغي أن تكون دولة مستقلة وذات سيادة و'ان طهران لن تسمح بأن تتحول سوريا الى بلد لتغلغل فيه سائر الدول'.