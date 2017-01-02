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رقم الخبر: 183892 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 13:16 الاقسام: محليات  
وزیر الثقافة يرفع نداء السلام والأخوة من مشهد المقدسة الى ارجاء العالم + صور

وزیر الثقافة يرفع نداء السلام والأخوة من مشهد المقدسة الى ارجاء العالم + صور

قال وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، اننا الیوم ومع بدایة حدث «مشهد المقدسة عاصمة الثقافة الاسلامية للعام 2017» نرفع من هذه المدینة نداء التعایش السلمي والسلام والأخوة الى كافة أرجاء العالم.

ووصف رضا صالحي أمیري خلال مراسم «دق اجراس مشهد 2017» بأن مدینة مشهد المقدسة وباحتضانها مرقد الامام علي بن موسى الرضا الامام الثامن من أئمة أهل البیت علیهم السلام، تمثل هویة كل الایرانیین، ومن هذا المنطلق نرفع من هذه المدینة نداء السلام والتعایش السلمي والأخوة الى ارجاء العالم.

وشدد على أن الیوم هو یوم عظیم لمدینة مشهد ولمحافظة خراسان ولكل ایران والعالم الاسلامي، مهنأ الشعب الایراني والنخب وكل من عمل على مر التاریخ لرفع رایة الثقافة الاسلامية عالیا.

 

 

وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، رضا صالحي أمیريوزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، رضا صالحي أمیري
وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، رضا صالحي أمیري وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، رضا صالحي أمیري
وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، رضا صالحي أمیري وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، رضا صالحي أمیري
وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، رضا صالحي أمیري وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، رضا صالحي أمیري
وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، رضا صالحي أمیري وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، رضا صالحي أمیري
وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، رضا صالحي أمیريوزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، رضا صالحي أمیري
وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، رضا صالحي أمیريوزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، رضا صالحي أمیري
وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، رضا صالحي أمیريوزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، رضا صالحي أمیري
وزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، رضا صالحيوزیر الثقافة والارشاد الاسلامي، رضا صالحي
 
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مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
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