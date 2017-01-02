ووصف رضا صالحي أمیري خلال مراسم «دق اجراس مشهد 2017» بأن مدینة مشهد المقدسة وباحتضانها مرقد الامام علي بن موسى الرضا الامام الثامن من أئمة أهل البیت علیهم السلام، تمثل هویة كل الایرانیین، ومن هذا المنطلق نرفع من هذه المدینة نداء السلام والتعایش السلمي والأخوة الى ارجاء العالم.

وشدد على أن الیوم هو یوم عظیم لمدینة مشهد ولمحافظة خراسان ولكل ایران والعالم الاسلامي، مهنأ الشعب الایراني والنخب وكل من عمل على مر التاریخ لرفع رایة الثقافة الاسلامية عالیا.