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رقم الخبر: 183891 تاريخ النشر: كانون الثاني 02, 2017 الوقت: 13:18 الاقسام: عربيات  
القوات العراقية تحرر حي الكرامة الشمالي بالموصل من قبضة «داعش»

القوات العراقية تحرر حي الكرامة الشمالي بالموصل من قبضة «داعش»

حررت القوات العراقية، اليوم الاثنين، حي الكرامة الشمالي بمدينة الموصل شمالي العراق من قبضة تنظيم «داعش» الإرهابي.

وقال قائد عمليات «قادمون يا نينوى»، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يار الله، في بيان صادر عن خلية الإعلام الحربي، إن قطعات جهاز مكافحة الإرهاب تحرر حي الكرامة الشمالي وتفرض السيطرة الكاملة على منطقة الكرامة وترفع العلم العراقي فوق المباني بعد تكبيد العدو «تنظيم داعش» خسائر بالأرواح والمعدات.

 

 

 
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مصدر الخبر: الوفاق / وكالات
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