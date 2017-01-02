* الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند يقول بعد وصوله إلى العراق إن التحرك ضد الإرهاب في العراق يساهم في حماية فرنسا من أعمال إرهابية، معتبراً أن «أي مشاركة في إعادة إعمار في العراق تؤمن شروطاً إضافية لتفادي أن يشن داعش أعمالاً على أرضنا».

أعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في بغداد أمام الجنود الفرنسيين الذين يدربون القوات الخاصة العراقية أن "التحرك ضد الإرهاب في العراق يساهم أيضا في حماية بلادنا من أعمال إرهابية".

واكد ان القضاء على داعش بالموصل يستغرق اسابيع وليس سنوات، فيما اشار الى ان التنظيم يتراجع امام القوات العراقية ونهايته قريبة.

وقال هولاند الذي وصل الاثنين 2 يناير/كانون الثاني، إلى بغداد في زيارة لبحث تطورات الحرب ضد تنظيم "داعش" ولتفقد القوات الفرنسية العاملة في العراق، قال إن "أي مشاركة في إعادة الإعمار في العراق تؤمن شروطا إضافية لتفادي أن يشن داعش أعمالا على أرضنا".

وحطت طائرة هولاند في بغداد فجر الاثنين في ثاني زيارة يقوم بها هولاند إلى العراق بعد تلك التي قام بها في سبتمبر/أيلول 2014، مباشرة بعدما سيطر مسلحو تنظيم "داعش" على الموصل.

والتقى هولاند الذي يرافقه وزير الدفاع جان ايف لودريان الجنود الفرنسيين من وحدة قوات النخبة الخاصة لمكافحة الارهاب.

وقد أعلنت الرئاسة الفرنسية في وقت سابق أن هولاند "سيعيد التأكيد على التزام القوات الفرنسية في التحالف الدولي" الذي يحارب تنظيم ما يسمى بـ "الدولة الاسلامية".

وفرضت السرية التامة على تفاصيل زيارة هولاند التي ظل برنامجها مخفيا حتى اللحظة الأخيرة. وتأتي هذه الزيارة بعد يومين على اعتداء دام تبناه تنظيم "داعش" وأوقع نحو 30 قتيلا واستهدف سوقا وسط بغداد.

وسينتقل هولاند من مقر معسكر قوات مكافحة الإرهاب قرب مطار بغداد، إلى قصر السلام في بغداد للإجتماع بالرئيس العراقي فؤاد معصوم.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس هولاند الذي يرافقه في هذه الزيارة وزير الدفاع جان إيف لودريان القوات الفرنسية التي تساعد القوات العراقية في عملياتها ضد داعش.

وأشارت الوكالة إلى أن الرئيس هولاند سيبحث مع رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي آخر التطورات لمعركة تحرير الموصل من قبضة داعش، والتي انطلقت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وكان الرئيس الفرنسي قد زار العراق آخر مرة في أيلول/ سبتمبر عام 2014.

وتشارك القوات الفرنسية في العملية العسكرية التي يقوم بها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة في العراق ضد تنظيم «داعش» منذ آب/ أغسطس عام 2014.