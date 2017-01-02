اتهم المفتي الجزائري الشيخ شمس الدين، صاحب قناة البصيرة المصرية محمود الرضواني، بالإساءة للجزائريين، من خلال سبِّ وشتم طريقة قراءتهم للقرآن الكريم.

وقال الشيخ شمس الدين في مقطع فيديو، مقتطع من إحدى حلقات برنامج "انصحوني" الذي يقدمه على قناة "النهار" الجزائرية الخاصة، نشر على موقع يوتيوب في 30 ديسمبر/كانون الأول 2016، إنه شاهد صاحب قناة البصيرة يقول: "انظروا في الجزائر، الجزائر يقرؤون القرآن بعواء الذئاب ونباح الكلاب".

ولم يكتف عند إدانة ما قال إنه صدر من صاحب قناة البصيرة، بل دعا سفير الجزائر لدى جمهورية مصر ندير العرباوي للتدخل ضد ما أسماه سب أمة بأكملها، وقال "يا سفير الجزائر في مصر اجعل منها قضية ولا تسكت، حتى يسكت هذا الرجل ولا يسب أمة بأكملها".

ولم يذكر الشيخ الشهير والمعروف محلياً باسم "شمسو" تاريخ أو رابط الفيديو، الذي يبين حقيقة الوصف الذي نعت به الداعية المصري المثير للجدل محمد الرضواني.

وقال شمس الدين: "والله الذي لا إله إلا هو سمعت مؤخراً صاحب قناة البصيرة، يأتي بشريط، والتسجيل رديء، لمجموعة من العوام في الجزائر يقرؤون القرآن بشيء من التأتأة ليس لهم مشايخ ولا من يعلمهم، ويقول انظروا في الجزائر يقرؤون القرآن بعواء الذئاب ونباح الكلاب".

وتابع شمس الدين مهاجماً صاحب قناة البصيرة: "متى كان للذئاب عواء يُقرأ به القرآن، ومتى كان للكلاب نباح يُقرأ به القرآن، إنها من أكبر العيوب التي يرد بها علم الرجل، حسبنا الله ونعم الوكيل".

وفي سياق آخر قتل شرطي مصري وأصيب آخر، السبت، إثر استهداف مدرعة أمنية بعبوة ناسفة في محافظة شمال سيناء، حسب ما قالت مصادر أمنية.

وأوضحت المصادر الأمنية أن الانفجار وقع في محيط قرية التلول التابعة لمدينة بئر العبر، وأسفر عن مقتل ضابط وإصابة مجند بجروح.

وتشهد مناطق متفرقة في محافظة شمال سيناء هجمات ضد الجيش والشرطة والمدنيين، تبنت معظمها جماعة "أنصار بيت المقدس".

وكانت الجماعة غيرت اسمها إلى "ولاية سينا"، وأعلنت ولاءها لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وتصاعدت وتيرة الهجمات بعد عزل الرئيس المنتمي إلى جماعة الإخوان محمد مرسي في يوليو 2013، إثر مظاهرات شعبية حاشدة.