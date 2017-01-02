أكد مصدر عسكري الاحد “مقتل وإصابة العديد من إرهابيي تنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية وتدمير منصات إطلاق صواريخ لهم في دير الزور”.

وأفاد المصدر في تصريح لـ سانا بأن حامية مطار دير الزور العسكري اشتبكت مع إرهابيين من تنظيم “داعش” على طول الساتر الشرقي للمطار و”أوقعت العديد منهم قتلى ومصابين بينما لاذ الآخرون بالفرار”.

وفى مدينة دير الزور تأكد وفقا للمصدر العسكري “تدمير منصات إطلاق صواريخ وتحصينات لإرهابيي التنظيم التكفيري والقضاء على عدد منهم وذلك برمايات ونيران من سلاحي المدفعية والدبابات في الجيش العربي السوري على بؤرهم وتجمعاتهم في حيي الصناعة والجبيلية”.

ويستهدف تنظيم داعش الإرهابي الأحياء السكنية في دير الزور وقرى وبلدات ريف المحافظة بالقذائف الصاروخية والهاون ويمنع وصول المواد الأساسية والغذائية إليها في محاولة يائسة منه للنيل من صمود الأهالي وموقفهم الداعم للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب التكفيري”.

كما كثفت وحدات من الجيش والقوات المسلحة من عملياتها النوعية على تجمعات ومحاور تحرك لتنظيم داعش المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في ريف حمص الشرقي.

وأفاد مصدر عسكري في تصريح لـ سانا بأن وحدات من الجيش وجهت ضربات مكثفة على مواقع انتشار إرهابيي تنظيم “داعش” وطرق إمدادهم في قرية عرشونة وشرق قرية تياس وشرق المحطة الرابعة لضخ النفط ومنطقة بئر الفواعرة ومحيط قصر الحير وشرق مدينة القريتين بالريف الشرقي.

وأشار المصدر إلى أن الضربات أدت إلى “مقتل العشرات من إرهابيي التنظيم وتدمير عربات مدرعة وسيارات مزودة برشاشات ثقيلة وجرافة لهم” كانت تقوم بأعمال تخريب وتدمير في البنى التحتية.

وأعادت وحدات من الجيش أمس الأول الأمن والاستقرار إلى قرية شريفة الواقعة جنوب مطار التيفور غرب مدينة تدمر بنحو 60 كم وذلك بعد يوم من سيطرتها على التلال المحيطة بالقرية وتكبيد إرهابيي تنظيم “داعش” خسائر كبيرة بالأفراد والآليات.

وفي غضون ذلك فجر إرهابيان انتحاريان نفسيهما بحزامين ناسفين بعد منتصف ليلة السبت على الكورنيش البحري بمدينة طرطوس.

وأفاد مراسل سانا في طرطوس أن دورية أمنية أوقفت شخصين اشتبهت فيهما قبل أن يقوما بتفجير نفسيهما ما أدى إلى استشهاد اثنين من عناصر الدورية.

وأضاف المراسل أن الجهات المختصة تعمل حاليا على التحقيق في الموضوع للكشف عن الجناة الذين خططوا لهذا الاعتداء الإرهابي.

إلى ذلك قام محافظ طرطوس صفوان أبو سعدى بتفقد مكان الاعتداء الإرهابي حيث أكد أن يقظة الجهات المختصة ومتابعتها الدائمة حالت دون وصول الإرهابيين الانتحاريين إلى أماكن مزدحمة وبالتالي إنقاذ أرواح المدنيين.

وفي سياق آخر أكد مشروع القرار الذي أعدته روسيا وتركيا وتبناه مجلس الأمن الدولي، أكد "التزام مجلس الأمن القوي بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سوريا، وعلى أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وبحسب "روسيا اليوم"، يهدف القرار إلى دعم الهدنة في سوريا وإطلاق عملية سياسية تخرج البلاد من الأزمة التي تعيشها منذ 6 سنوات.

وينص القرار على أن "مجلس الأمن يلاحظ مع التقدير جهود الوساطة التي تقوم بها روسيا وتركيا لتسهيل تأسيس وقف لإطلاق النار في سوريا".

ويشدد على "أهمية التنفيذ الكامل والفوري لوقف إطلاق النار" ويدعو جميع الأطراف أن "تسترشد بالوثائق المشار إليها، وأن تقدم الدعم لتنفيذها".

ويدعو القرار إلى "السماح للوكالات الإنسانية بالوصول السريع والآمن ودون عوائق إلى جميع أنحاء سوريا"، وعلى النحو المنصوص عليه في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

كما يؤكد القرار أن "الحل المستدام الوحيد للأزمة الحالية في سوريا، هو من خلال عملية سياسية شاملة وبقيادة سورية، استنادا إلى بيان جنيف في 30 يونيو/حزيران 2012"، وقرارات مجلس الأمن 2118 (2013)، و2254 (2015) و2268 (2016) والبيانات ذات الصلة الصادرة عن المجموعة الدولية لدعم سوريا.

ويصادق القرار على "الوثائق التي أصدرتها روسيا وتركيا يوم 29 ديسمبر/كانون أول الجاري"، والتي تتعلق بدعوة المعارضة والسلطات السورية إلى مفاوضات في آستانة، عاصمة كازخستان، في وقت لاحق.

وحسب نص القرار، يتطلع مجلس الأمن إلى مفاوضات آستانة المرتقبة، معتبرا إياها "جزء هاما من عملية سياسية بقيادة سوريا وبتسهيل من الأمم المتحدة".

وكان مجلس الأمن الدولي، قد تبنى السبت بالإجماع مشروع القرار الذي أعدته روسيا لدعم اتفاقات الهدنة في سوريا وإطلاق العملية السياسية لتسوية الأزمة التي تمر بها البلاد.

وأكد مجلس الأمن، من خلال إقرار المشروع، أنه اطلع على الوثائق المذكورة، التي تم التوصل إليها بين الحكومة السورية والمعارضة بوساطة روسيا وتركيا.

وشدد نص القرار على "أهمية تطبيقها الكامل والفوري".

يذكر أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أعلن، الخميس الماضي، عن التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في كافة أراضي سوريا، واستعداد الأطراف المتنازعة لبدء مفاوضات السلام.

ودخلت الهدنة حيز التنفيذ في منتصف ليلة الخميس إلى الجمعة، 29 إلى 30 ديسمبر/كانون الأول.