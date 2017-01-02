* شهداء وجرحى في هجوم على ناقلتي وقود في حجة *مصرع 10 جنود سعوديين في استهداف مدرعة وجرافة خلف موقع السديس

اعتبر المتحدث باسم حركة انصار الله اليمنية، أن النظام السعودي يخوض حربا خاسرة في اليمن، وبمكابرته إنما يرمي بنفسه إلى مهالك خطرة لن ينجو منها.

وأسف الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبد السلام على توديع عام وإستقبال عام ميلادي جديد يطل على العالم وخاصة على اليمن، بما يلهث من الحرب وراء سلام مفقود، مضيفا أنه مرّ على شعبنا اليمني عامان وهو يتعرض لعدوان غاشم وحصار ظالم مانعا من إنتقال المواطنين برا وبحرا وجوا إلا بصعوبة بالغة، فارضا قيود إقتصادية جائرة في محاولة بائسة ويائسة لإخضاع بلد يأبى إلا أن يكون عزيز الجانب، متمتعا كباقي دول العالم بدولة ذات كرامة وسيادة وأمن وإستقلال وإستقرار.

وأشار عبد السلام إلى أن شعبنا اليمني في معركة مصيرية فرضت عليه بغيا وعدوانا، وهو ماض فيها مدافعا عن وجوده بإرادة واعية وبصيرة ثاقبة، وأن زمنا كان فيه اليمن بلا قرار ولا سيادة لا عودة إليه.

واعتبر أن العدوان على اليمن هو عدوان أميركي نظرا لما حظيت به السعوديةُ من دعم سياسي وعسكري أميركي، ناهيك أن قرار العدوان أعلن من واشنطن. وأما النشاط الدبلوماسي الأميركي في الآونة الأخيرة فقد جاء في الوقت الضائع لتسجيل ذلك في المذكرات الشخصية، وأضاف أننا نعتقد أنه لولا أميركا لما تجرأت السعودية على شن العدوان، ولو أن هناك قرارا أميركيا حازما بوقف العدوان ورفع الحصار لإنصاعت المملكة رغما عنها.

وأكد عبد السلام أن النظام السعودي يخوض حربا خاسرة، وبمكابرته إنما يرمي بنفسه إلى مهالك خطرة لن ينجو منها، ولفت إلى أن الشعب اليمني يؤمن بالشرعية الحقيقية وهي شرعية الدفاع عن اليمن في مواجهة عدوان غاشم يسعى لتمزيق البلاد ونهب ثرواتها بغية الهيمنة على شعب طموح للحرية والكرامة، كما يسعى للسيطرة على جغرافيا سياسية إستراتيجية ذات تاريخ وحضارة.

وأسف عبد السلام إلى ما يمثل العدوان والحصار من سقوط مدوي للأمم المتحدة لخذلانها أولًا أطفال اليمن، ولفقدانها الدور الحيادي المفترض في مثل هكذا نزاعات، محملاً المجتمع الدولي صمته المخزي إزاء ما يتعرض له الشعب اليمني من أوضاع إقتصادية وإنسانية بالغة السوء، يظن العدو عبثا أنه من خلالها سيدفع شعبنا للإستسلام.

وختم الناطق الرسمي لأنصار الله بتوجيهه تحية صمود إلى الشعب اليمني وتضحياته الجسام، وأشاد بالجيش والأمن واللجان الشعبية والقوة الصاروخية.

ميدانياً لقي عشرة جنود سعوديين مصرعهم الأحد في عملية للجيش واللجان الشعبية خلف موفع السديس في قطاع نجران.

وأفاد مصدر عسكري "المسيرة نت" أن الجيش واللجان الشعبية استهدفوا مدرعة وجرافة خلف موقع السديس بصواريخ مضادة للدروع.

كما دمر الجيش اليمني واللجان الشعبية، السبت، آليتين عسكريتين سعوديتين، حيث استهدفت وحدات القوة الصاروخية والمدفعية عدة مواقع سعودية في جيزان.

وأكد مصدر عسكري لـ "المسيرة نت" أن رجال الجيش واللجان الشعبية تمكنوا من تدمير آليتين سعوديتين خلال عملية اقتحام نوعية على مركز الملزوز السعودي بجيزان.

وأضاف المصدر أن القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية نفذت قصفاً صاروخياً ومدفعياً مكثفاً على مواقع الطنانة والعزة والشرحاء ومركز ثلا بجيزان وحققت إصابات مسددة في المواقع المستهدفة.

وفي ذات السياق استهدفت مدفعية الجيش واللجان الشعبية بعدد من القذائف مركز الجمايم أسفر عن هروب جماعي للجنود السعوديين من مكان الاستهداف.

وكانت القوة الصاروخية للجيش واللجان الشعبية قد أطلقت 3 صواريخ نوع غراد الجمعة على تجمعات المرتزقة والجنود السعوديين خلف منفذ الطوال بجيزان.

وفي غضون ذلك دكت القوة الصاروخية والمدفعية التابعة للجيش اليمني واللجان الشعبية السبت مواقع عسكرية سعودية بنجران.

وأفاد مصدر عسكري بأن وحدة القوة الصاروخية في الجيش واللجان الشعبية قصفت مباني مستحدثة جوار قيادة الحماد في نجران محققةً إصابات مباشرة.

وأضاف المصدر أن مدفعية الجيش واللجان الشعبية استهدفت موقع العش بنجران بعدد من القذائف وحققت إصابات دقيقة في الموقع.

وكان الجيش واللجان قد دمروا آلية عسكرية سعودية وأحرقوا مخزناً للأسلحة الجمعة في معسكر رجلاء كما اشتعلت النيران في المكان المستهدف.

من جانب آخر وزع الإعلام الحربي، السبت، مشاهد لعملية اسقاط طائرة أباتشي تابعة لقوى العدوان السعودي الأمريكي في نجران.

وتظهر المشاهد لحظة استهداف الطائرة بنيران أبطال الجيش واللجان الشعبية خلال قيامها بعمليات تمشيط في جبهة نجران حيث بدأت بالتهاوي حتى سقطت خلف إحدى التباب ليتصاعد الدخان بكثافة من الطائرة بعد سقوطها.

وتعتبر هذه الطائرة هي العاشرة من نوعها التي يتمكن أبطال الجيش واللجان الشعبية من اسقاطها منذ بداية العدوان، حيث أُسقطت 5 طائرات أباتشي استخدمها العدوان في معارك الداخل، فيما أسقطت خمس أخرى في جبهات ما وراء الحدود.

إلى ذلك استشهد مواطنان وأصيب سبعة آخرون الأحد في غارات للعدوان على مديريتي حيران وحرض بمحافظة حجة.

وأفاد مصدر عسكري أن طيران العدوان شن 4 غارات استهدفت ناقلتي وقود في مثلث عاهم بمديرية حرض وبني الخمج بمديرية حيران، ما أسفر عن استشهاد اثنين من المواطنين وإصابة 7 آخرين.

وأضاف المصدر أن الغارات دمرت الناقلتين بالإضافة إلى وقوع أضرار متفرقة في ممتلكات المواطنين.

كما استشهد مواطنان جراء استمرار طيران العدوان السعودي الأمريكي واستهدافه الأحياء السكنية ومنازل المواطنين بمحافظة الحديدة غربي اليمن أمس الأحد.

وأفاد مصدر أمني بالمحافظة بأن مواطنين اثنين استشهدا إثر غارة شنها طيران العدوان على مفرق الصليف بالحديدة.

ويأتي ذلك في سياق الجرائم التي يرتكبها العدوان بصورة يومية في مختلف المحافظات اليمنية.

كما أدت غارات العدوان السعودي الأمريكي، الأحد، على منزل بمحافظة مأرب، إلى سقوط شهداء وجرحى بحسب ما أفاد مراسل المسيرة نت.

وشن طيران الطيران العدوان السعودي الأمريكي غارتين على منزل يقع في وادي حباب بمديرية صرواح.

وأسفرت الغارات عن استشهاد 5 مواطنين ممن كانوا داخل المنزل وإصابة امرأة وعدد من الأطفال.