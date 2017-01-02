وقالت القيادة في بيان نقله موقع السومرية نيوز: إن حصلية عمليات قواتنا ضد القوات التركية في العام 2016 بلغت 115 عملية عسكرية، وأن تلك العمليات أسفرت عن مقتل 160 جندياً وعنصر أمن تركي.

وأضافت: أن 118 مقاتلة من مقاتلاتنا استشهدن خلال المواجهات مع القوات التركية في العام الماضي، مؤكدة على مواصلة النضال في العام الجديد من اجل صنع حياة حرة وتحقيق الانتصار.

واستأنفت المواجهات بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني في تموز 2015 لأول مرة عقب إعلان الحزب انسحاب مسلحيه من الأراضي التركية في العام 2013.







