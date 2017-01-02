  • الإثنين ٣ ربیع الثانی ١٤٣٨
  • الإثنين , يناير 02, 2017
نبذة عنا الاتصال بنا الاشتراک آر اس اس مواقع صدیقة
عاجل :
للمزید
رقم الخبر: 183854 تاريخ النشر: كانون الثاني 01, 2017 الوقت: 19:31 الاقسام: دوليات  
وحدات الـPKK النسوية تكشف عن قتلها 160 جندياً تركياً في 2016

وحدات الـPKK النسوية تكشف عن قتلها 160 جندياً تركياً في 2016

كشفت قيادة وحدات الـ pkk النسوية التابعة ل‍حزب العمال الكردستاني، الأحد، عن مقتل 160 عنصرا من القوات التركية على يد مقاتلات القيادة خلال العام الماضي 2016.

وقالت القيادة في بيان نقله موقع السومرية نيوز: إن حصلية عمليات قواتنا ضد القوات التركية في العام 2016 بلغت 115 عملية عسكرية، وأن تلك العمليات أسفرت عن مقتل 160 جندياً وعنصر أمن تركي.
وأضافت: أن 118 مقاتلة من مقاتلاتنا استشهدن خلال المواجهات مع القوات التركية في العام الماضي، مؤكدة على مواصلة النضال في العام الجديد من اجل صنع حياة حرة وتحقيق الانتصار.
واستأنفت المواجهات بين القوات التركية ومسلحي حزب العمال الكردستاني في تموز 2015 لأول مرة عقب إعلان الحزب انسحاب مسلحيه من الأراضي التركية في العام 2013.



 

 
  twitter linkedin google-buzz facebook digg afsaran
الکلمات المفتاحية
 
مصدر الخبر: الوفاق/وكالات
الرد علی تعلیقاتکم
تعليق
الاسم:
البريد الالكتروني:
التعليق:
 
captcha
الرقم السري:
الأکثر قراءة
الیوم
هذا الاسبوع
هذا الشهر
جمیع الحقوق القانونیة لهذا الموقع محفوظة لموسسة ایران و صحیفة الوفاق ولا مانع من استخدام ما نشر في الموقع بشرط ذکر المصدر
اجرا:تارنماجستر
Page Generated in 0/0674 sec